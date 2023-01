Nach Beschluss 2020: Bisher hat keine Firma betriebliche Tageseltern

Werbung

Der Mitarbeiter-Mangel ist eine "Riesenherausforderung für Niederösterreich, und zwar in allen Branchen und allen Regionen", meint Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Um ihn zu bekämpfen, will sie an vielen kleinen Schrauben drehen. Eine davon ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die könne man durch Kinderbetreuung direkt am Arbeitsplatz der Eltern verbessern, sind Teschl-Hofmeister und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker überzeugt.

Gemeinsam lud das Duo wie schon 2022 zu einer Pressekonferenz, um erneut die Werbetrommel für betriebliche Kinderbetreuung zu rühren. Sie verkündeten, dass nun in einer Broschüre über die verschiedenen Möglichkeiten der Betreuung im Betrieb informiert werde. Außerdem sollen dort neue Fördermöglichkeiten für betriebliche Kinderbetreuung aufgezeigt werden.

Zumindest die eine angekündigte Möglichkeit wird, wie die NÖN-Recherche zeigte, bisher aber nicht genutzt. Der Landtag hat bereits Ende 2020 die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass Tageseltern direkt in Betrieben Betreuung anbieten können. Sie können dort angestellt werden oder dort als "Neue Selbstständige" tätig sein. Das sei, wie Teschl-Hofmeister in der Pressekonferenz betonte, gerade für kleinere Unternehmen eine gute Option, da sich dort ein ganzer Kindergarten nicht auszahlen würde.

Dass das Modell bisher nicht genutzt wird, erklärt man im Büro Teschl-Hofmeister auf Nachfrage damit, dass zuerst Covid dazwischen gekommen sei und dann die 15a-Vereinbarung sowie der Beschluss der neuen Kinderbetreuungsoffensive abgewartet werden sollten. Im Zuge der 15a-Vereinbarung sei dafür eine neue Förder-Möglichkeit geschaffen worden, heißt es aus der Landes-Abteilung für Kindergärten: "Aufgrund des höheren Förderanreizes gehen wir davon aus, dass Betriebe verstärkt Tageseltern entweder selbst oder in Kooperation mit Trägern anstellen werden." Ein Betrieb steht, laut eines Sprechers der Landesrätin, kurz vor Vertragsabschluss.

Die zweite Möglichkeit der betrieblichen Kinderbetreuung bilden Betriebskindergärten und Betreuungsgruppen direkt in den Unternehmen. Zurzeit gibt es davon rund 50 Gruppen in Niederösterreich, die Platz für mehr als 700 Kinder bieten. Als Beispiele dafür nannten Teschl-Hofmeister und Ecker die Unternehmen Sonnentor, Umdasch oder auch verschiedene Kliniken der Landesgesundheitsagentur.

Ecker: “Freibetrag muss verdoppelt werden”

Als weiteren Anreiz für die Kinderbetreuung sieht das Duo den freiwilligen Zuschuss, den Betriebe ihren Angestellten zur Kinderbetreuung gewähren können. Dieser sei aber zu niedrig und gelte auch nur bis zum zehnten Lebensjahr. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker forderte: „Der aktuelle Freibetrag muss auf zumindest 2.000 Euro verdoppelt werden. Zudem soll die geltende Altersgrenze des zu betreuenden Kindes vom derzeitigen 10 Lebensjahr auf das 14. Lebensjahr ausgedehnt werden.“