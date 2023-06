Europa-Forum: Jugend, Kunst und Staatsgäste am Göttweiger Berg

Mit dem Kaiserwetter war es am dritten und letzten Tag von Niederösterreichs diesjährigem Europa-Forum in der Wachau wieder vorbei. Mit den hochkarätigen Gästen nicht. Im Gegenteil: Nach den Außenministern und den Europaministerinnen gestern, Freitag, waren heute, Samstag, ein Staatspräsident, eine Ministerpräsidentin, ein Bundeskanzler, ein EU-Kommissar, eine Europa-Ministerin und natürlich auch eine Landeshauptfrau und ein Forums-Präsident auf den Göttweiger Berg gekommen. Letzterer, Europa-Forums-Präsident Martin Eichtinger, lobte in seiner Begrüßung die am Vortag verabschiedete „Göttweiger Erklärung“ von den „Frenden des Westbalkans“ als „eindrucksvolles Signal“, erzählte von der „intensiven Debatte“ mit den am Europa-Forum teilnehmenden 80 Jugendlichen aus neun Ländern am Vorabend am Schiffsdeck und erinnerte aber auch an „das Leid der ukrainischen Bevölkerung“.

Österreichs EU-Budget-Kommissar Johannes Hahn sprach in seiner Rede von einer „fragilen Situation in Russland“, mahnte eine „reale Beitrittsperspektive für die Ukraine“ ein und warnte vor einer „eklatanten Arbeitskräftekrise“. Und hielt fest: „Europa ist mit Abstad der internationalste Kontinent. Diesbezüglich müssen wir auch vorangehen!“ Und Amerikas Sonderbeauftragter für den Westbalkan, Gabriel Escobar, der sich am Freitag schon mit Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg und mit den teilnehmenden Jugendlichen getroffen hatte, bekräftigte, dass die „Länder des Westbalkans aus unserer Sicht zu Europa gehören“ und Österreichs Europa- und Verfassungs-Ministerin Karoline Edtstadler auf „menschenrechtliche Grundsätze auch im Internet“ pochte. Denn: „Das Internet hört weder an der Grenze Österreichs, noch an den Grenzen Europas auf!“

Die gebürtige niederösterreichische Künstlerin Iris Andraschek berichtete gemeinsam mit ihrer ukrainischen Kooperationskollegin Kateryna Tykhonenko von einem „sehr spannenden“, grenzüberschreitenden Kunstprojekt aus 2021, das - knapp drei Monate vor Kriegsausbruch - in einer gemeinsamen Ausstellung in Kiew mündete und dessen Kontakte noch immer aufrecht seien. „Wir hoffen“, so Andraschek, „dass gerade unsere Stimmen, die Stimmen der Künstlerinnen, gehört werden“ - bevor, nach dem nächsten Round Table, das (Damen-)Quartett aus Europas Jugendsinfonieorchester, kurz: EUYO, Mozart und Beethoven spielte und Bulgariens Präsident Rumen Radev, Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer und Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni das politische Finale des diesjährigen Europa-Forums bestritten.

Letztere kam pünktlich zum Mittagsläuten ins Göttweiger Stift und wurde mit einem Zwischenapplaus auf der Kaiserstiege begrüßt - auch von Gastgeberin Johanna Mikl-Leitner, die erst davor warnte, dass „in dieser Zeit der Umbrüche viele die EU zur Gänze in Frage stellen wollen“. Das sei „nicht nur kurzsichtig“, das sei „auch gefährlich“. Aber, wurde Mikl-Leitner mit Hinweis auf die von ihr geforderte „Allianz der Vernünftigen“ deutlich: „Wir brauchen eine europäische Union, die sich nicht in Details verliert, sondern auf ihre Grundlagen besinnt“.