Europa-Forum: Freunde und Forderungen am Göttweiger Berg

Die einen kamen mit Eskorte und Blaulicht, die anderen kamen mit dem Shuttlebus. Und trafen sich heute, Freitag, Vormittag bei blauem Himmel - und blauen Hashtags - dort, wo Niederösterreich heuer schon zum 27. Mal zum Forum lud: hoch über der Wachau, am Göttweiger Berg. Der erlaube nicht nur den „weiten Blick“, so auch Europa-Forums-Präsident Martin Eichtinger in seiner Begrüßung auf der prächtigen Kaiserstiege. Der stünde auch für die „lebensbejahenden Werte“, die „wir nicht aus den Augen verlieren sollten“, wie Hausherr und Abt Columban Luser mahnte.

Während Gastgeberin und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach den obligaten Familienfotos - erst mit der Politik, dann mit der Jugend - mit dem Wort begrüßte, das „über dem Eingang des Stiftes“ steht: „Pax“, also: „Friede“. Der Friede, so Mikl-Leitner, solle „uns auch eine Richtschnur sein“. Denn: „Wir tragen Europa im Herzen“. Aber: Dieses Europa müsse sich auch „in die richtige Richtung entwickeln“, und in dieses Europa müsse „die Vernunft zurückkehren“. Dazu wolle man, so Niederösterreichs Landeshauptfrau, wie angekündigt „eine Allianz der Vernünftigen“ bauen. Diese beruhe auf vier Säulen: der Wettbewerbsfähigkeit, der Technologieoffenheit, des Außengrenzschutzes und der Regionalisierung. „Wir wollen keine Einzelkämpfer sein“, so Mikl-Leitner, und gab „hier und heute den Startschuss für diese Allianz“.

Vor der Kaiserstiege: Europa-Forums-Präsident Martin Eichtinger (ganz links) und erster EU-Vize-Parlamentspräsident Othmar Karas (ganz rechts) mit dem slowakischen Außenminister Miroslav Wlachovský und Hausherr Abt Columban Luser. Foto: NLK Pfeiffer

Für EU-Parlaments-Vize Othmar Karas, der eingangs scherzte, das Wetter werde jedes Jahr besser, die Herausforderungen dagegen über größer, gäbe es auf genau diese Herausforderungen aber „keine einfachen Antworten“. Die wichtigsten Themen seien klar: Migration („ich bin optimistisch, dass wir den Migrationspakt, den wir nun endlich haben, noch heuer zu einem Abschluss bringen“ und: „sichere Außengrenzen und sichere Fluchtwege und Hilfe vor Ort sind kein Widerspruch“), Demokratie („es gibt keine Zeit vor dem Krieg“ und: „wir müssen demokratiepolitisch wehrhafter werden“) und der Green Deal („der ist unser Klimaprogramm“ und für das „müssen heute Maßnahmen gesetzt werden“). Dafür sei Vertrauen, Idealismus und politischer Wille wichtig. Denn: Europa müsse endlich zu einem „Kontinent der Lösungen statt der Schuldzuweisungen“ werden.

Keine Schuldzuweisungen, sondern im Gegenteil, gleich eine gemeinschaftliche Erklärung hatten die vier Außenminister auf der freitäglichen Gästeliste am Göttweiger Berg schon vor dem vormittäglichen Plenum unterschrieben. Und zwar für die „beschleunigte Integration“ des Westbalkan in die EU - noch vor dem schon 2003 in Aussicht gestellten Vollbeitritt in die Union. Unterschrieben wurde die „Göttweiger Erklärung“ von den „Friends of the Western Balkans“, konkret: Österreich, Tschechien, der Slowakei und Kroatien (wobei auch Griechenland und Italien bereits der Initiative beigetreten sind). „Das ist“, freut sich Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg, „ein wunderbarer Moment“, in dem man „ein starkes Signal“ aussenden wolle. „Wir sollten nicht vergessen, dass wir auch nach Süden schauen“, erinnerte Schallenberg und forderte eine „Fast-Track-Lösung, wie wir sie für die Ukraine haben“ auch für den Westbalkan. Sonst, befürchtete Kroatiens Außenminister Gordan Radman, könnte der Westbalkan „der nächste Krisenherd“ werden. Daher müsse sich Brüssel, aber auch die USA und Großbritannien „stark engagieren“, dazu müssten Kosovo und Serbien „an einem Strang ziehen“, dazu müssen man „das Tempo beschleunigen“, so Slowakeis Außenminister Miroslav Wlachovsky, und dazu müsste man auch „neuen Mut fassen und in die Zukunft schauen“, so Tschechiens Außenminister Jan Lipavsky.

Zwei Seiten und insgesamt sechs Unterschriften: die "Göttweiger Erklärung" der "Friends of the Western Balkans" mit Außenminister Alexander Schallenberg (zweiter von rechts) und seinen Amtskollegen Gordan Radman, Jan Lipavsky und Miroslav Wlachovsky im Göttweiger Stiftshof. Foto: APA / BMEIA / Michael Gruber, MICHAEL GRUBER

Gastredner und UNIDO-Generaldirektor Gerd Müller forderte dagegen gerade in Hinblick auf die „globalen Krisen“ einen „globalen Ansatz“. Es fehle, so Müller, „der politische Wille und der politische Mut, über Europa hinaus zu handeln“. Und, so Müller weiter: „Europa befindet sich mit seiner Politik am Weg der De-Industrialisierung“. Am Weg zu einem Assoziationsabkommen mit Europas Union befindet sich dagegen die Schweiz, die, so Staatssekretärin Martina Hirayama, schon „über 100 bilaterale Abkommen mit der EU“ habe und die „Sondierungsgespräche bis Oktober“ abschließen wolle. „Wir gehen vorwärts“, so Hirayama, während Österreichs Wissenschaftsminister Martin Polaschek bekräftigte, dass der „europöische Forschungsraum eine riesige Chance für uns alle“ sei. „Wir brauchen“, so Polaschek, „exzellente Köpfe und exzellente Institutionen“.

Exzellente junge Künstler hat Europa schon. Und zwar in Europas mittlerweile in Grafenegg beheimatetem Jugendsinfonieorchester, aus dem auch heuer wieder ein (Damen-)Quartett zum Auftakt und zum Abschluss des Plenarvormittags unter Erzengeln an der Decke und Weinreben in den Ecken musizierte. Danach traf man sich wie jedes Jahr bei Sekt Marille zum Empfang auf der Stiftsterrasse - bevor die Regenwolken Abkühlung brachten. Im Publikum: (Nieder-)Österreichs Ex-Vizekanzler, Ex-Außenminister und Europa-Forums-Obmann Michael Spindelegger, VP-NÖ-Klubobmann Jochen Danninger, Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann oder Landesgesundheitsagentur-Vorstand Konrad Kogler, stand gemeinsam mit Nina Kraft als Moderator am Podium: Ex-ORF-Journalist und -Brüssel-Büroleiter Roland Adrowitzer.