Nach der Angelobung von FPÖ-Politiker Udo Landbauer, der nach der Liederbuch-Äffäre wieder in den Landtag zurückkehrte, stimmten einige „Zuschauer“ auf den Besucherrängen das Lied „Das Wandern ist des Udos Lust …“ – in Anspielung auf die Causa – an. Das Sicherheitspersonal hatte dabei alle Hände voll zu tun und führte die Aktivisten aus dem Saal.

Aktionismus zu Landbauer und Klimawandel

Wenig später musste das Personal erneut eingreifen. Als Grünen-Chefin Helga Krismer die Aktuelle Stunde zur Krankenkassenreform nützte um auf Verfehlungen in der Klimapolitik aufmerksam zu machen, protestierten die beiden anderen Grünen-Abgeordneten verbotenerweise mit einem Transparent im Plenarsaal (siehe Foto oben). Dieses wurde den Mandataren Georg Ecker und Silvia Moser daraufhin abgenommen.

Landtagspräsident Karl Wilfing hatte Krismer in der Sitzung darauf hingewiesen, dass das Thema Klimaschutz nichts mit der Kassenreform zu tun habe - worüber sich die Grünen-Chefin echauffiert hatte. „Ich habe noch nie Ordnungsrufe bekommen, weil der Präsident meiner Argumentation nicht folgen konnte“, meinte Krismer. Diese Aussage wiederum erzürnte die ÖVP-Abgeordneten.

Krismer ärgerte sich ihrerseits darüber, „dass ich Ordnungsrufe bekomme, weil ich Klartext rede. Ich bin schockiert, dass mir das widerfahren ist.“ Auch sie setzte auf Aktionismus: „Ich habe Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Gummistiefel überreicht, die sie für die nächsten Hochwässer verwenden kann. Damit wollte ich darauf hinweisen, dass ihr fehlendes Handeln in punkto Klimapolitik Konsequenzen hat.“

In einer während der Landtagssitzung kurzfristig einberufenen Pressekonferenz unterstrich Krismer ihre Forderungen zum Klimawandel: „Die Hitze ist die Nummer eins, die Tote bringen wird! Bundes- und Landespolitik sollen endlich darauf reagieren!“

Aktionismus gab es aber nicht nur von den Grünen: Schon vor Sitzungsbeginn hatten die NEOS-Abgeordneten und die Sozialistische Jugend mit einer Protestaktion ihren Unmut zur Angelobung von Udo Landbauer kundgetan.

NÖ Landtagsdirektion: Keine Ordnungsrufe für Krismer

Für Krismer hat es nach Angaben eines Sprechers der Landtagsdirektion in der Sitzung am Donnerstag keinen Ordnungsruf gegeben. Präsident Wilfing habe die Abgeordnete vielmehr "zur Sache aufgerufen".

Der Ruf zur Sache sei "das gelindeste Mittel in der Vorsitzführung", erläuterte der Sprecher. Krismer sei gebeten worden, über das Thema der Aktuellen Stunde zu reden und nicht zu einem damit nicht in Verbindung stehenden Thema. Konkret habe Präsident Wilfing festgehalten, dass die Hitze nichts mit der Krankenkassenreform zu tun habe.

Darüber hinaus seien die Abgeordneten der Grünen ermahnt worden, ihr Transparent im Plenarsaal zu entfernen, "da dies gegen die von allen Parteien und Abgeordneten seit Jahren akzeptierte Hausordnung verstößt".

Aktionismus werde durch die Hausordnung des Landtages im Interesse der Debattenkultur hintangehalten. Darüber habe seinerzeit nicht nur in der Präsidiale Konsens geherrscht, "auch der Landesgesetzgeber hat festgeschrieben, dass diese Hausordnung zur Anwendung gelangt und vom Präsidenten durchzusetzen ist", so der Sprecher der Landtagsdirektion.