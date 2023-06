SPÖ NÖ: „Wir werden wieder auf die Überholspur kommen“

Die SPÖ Niederösterreich bedankt sich zudem aufrichtig wie herzlich bei Andreas Babler und Pamela Rendi-Wagner, „die beide mit ganz starkem und engagiertem Einsatz gezeigt haben, wie viel Leidenschaft in unserer Bewegung steckt“, heißt es weiter seitens der Landes-SPÖ. Jetzt gelte es, rasch zu neuer Geschlossenheit zu finden, um die Sozialdemokratie zu einen und zu stärken - mit einem Team, das die gesamte Breite der Partei abbilde. So werde die SPÖ wieder auf die Überholspur kommen und zur stärksten und bestimmenden Kraft in Österreich werden.