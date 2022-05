355.144 Unterschriften für Volksbegehren kamen aus NÖ

Werbung

Über 355.000 Unterschriften setzten die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bis Montagabend unter die sieben Volksbegehren, die bis dahin am Gemeindeamt oder online unterzeichnet werden konnten. Sechs davon erreichten die 100.000-Unterschriften-Hürde. Sie müssen also im Nationalrat behandelt werden. Die NÖ-Landsleute steuerten jeweils rund ein Fünftel der Unterschriften zu den Volksbegehren bei. Das entspricht in etwa ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung in Österreich.

Am erfolgreichsten war das von FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl initiierte Volksbegehren "Stoppt Lebendtier-Transportqual". Insgesamt wurde es 426.938 Mal unterschrieben. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher unterschrieben die Initiative 94.891 Mal. Somit kamen rund 22 Prozent aller Unterschriften aus Waldhäusls Heimatbundesland. Das Ziel des als überparteilich präsentierten Volksbegehrens ist es, dass Schlachttiere nur noch bis zu den nächstgelegenen, geeigneten Schlachthöfen transportiert werden dürfen. "Von dort aus soll das Fleisch nur noch gekühlt oder gefroren weiter verbracht werden", erklärte der FPÖ-Politiker im Vorfeld. Am stärksten unterstützt wurde diese Forderung in Mödling, wo 9,5 Prozent der Stimmberechtigten unterschrieben, St. Pölten (8,53 Prozent) und Neunkirchen (8,20 Prozent). Insgesamt unterstützten 7,34 Prozent der Stimmberechtigten in Niederösterreich das "Stoppt Lebendtier-Transportqual"-Volksbegehren.

Foto: Shutterstock/ CHIRATH PHOTO

4,52 Prozent der Stimmberechtigten unterstützten Initiative für saubere Politik

Die Forderungen einer Gruppe prominenter früherer Politiker, Juristinnen und Spitzenbeamten rund um den Bevollmächtigten Martin Kreutner zu einer sauberen Politik wurde in ganz Österreich 307.629 Mal unterzeichnet. Aus Niederösterreich kamen davon 58.408 Unterschriften. Das "Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren" wurde damit in Niederösterreich von 4,52 Prozent der Stimmberechtigten unterzeichnet - am stärksten in den Bezirken Mödling (6,67 Prozent), Waidhofen/Ybbs (5,76 Prozent) und St. Pölten (5,35 Prozent).

Impfpflicht-Gegner kamen aus dem Mostviertel

Weniger als Tierleid und Korruption beschäftigte die Österreicherinnen und Österreicher die Impfpflicht. Die beiden Anti-Impfpflicht-Initiativen erzielten etwa gleich viel Unterstützung und landeten damit auf Platz drei. "Impfpflichtabstimmung: Nein respektieren" kam österreichweit auf 246.476 Stimmen. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher unterzeichneten das Volksbegehren 54.291 Mal. "Nein zur Impfpflicht" wurde österreichweit 246.878 Mal unterzeichnet und davon 53.763 Mal in Niederösterreich. Als Impfpflicht-Gegner zeigten sich die Menschen aus dem Mostviertel: Aus den Bezirken Scheibbs, Waidhofen/Ybbs und Amstetten kamen - neben Zwettl, St. Pölten, Melk und Baden - in Relation zur Anzahl der Stimmberechtigten die meisten Unterschriften für die beiden Volksbegehren. Insgesamt unterstützten 4,20 Prozent der Stimmberechtigten in Niederösterreich "Impfpflichtabstimmung: Nein respektieren" und 4,16 Prozent der Stimmberechtigten "Nein zur Impfpflicht".

Foto: shutterstock.com/Margo_Alexa

Ruf nach Grundeinkommen und Fokus auf mentale Gesundheit kam aus den Städten

In den Städten Niederösterreichs fanden vor allem die Forderungen nach einem Bedingungslosen Grundeinkommen und mehr Initiative für mentale Gesundheit bei Jugendlichen Anklang. Das Volksbegehren "Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen!" unterstützten bundesweit 168.981 Menschen. In Niederösterreich waren es 30.704 Menschen. Die meisten Unterschriften kamen es aus Mödling (3,17 Prozent der Stimmberechtigten), St. Pölten (2,98 Prozent) und Tulln (2,68 Prozent). Insgesamt unterstützten 2,38 Prozent der Stimmberechtigten in Niederösterreich den Ruf nach einem Bedingungslosen Grundeinkommen.

2,12 Prozent der Stimmberechtigten in NÖ unterstützten "Mental Health"-Volksbegehren

Das zuletzt vielbeworbene "Mental-Health-Jugendvolksbegehren" aus dem Umfeld der ÖVP-nahen Schülerunion erhielt bundesweit 138.131 Unterschriften. In Niederösterreich wurde es von 27.369 Menschen unterstützt - am stärksten in Mödling (3,13 Prozent der Stimmberechtigten), Tulln (2,57 Prozent) und St. Pölten (2,56 Prozent). Insgesamt unterstützten 2,12 Prozent der Stimmberechtigten in Niederösterreich die Forderungen nach mehr Prävention und Unterstützung für psychische Probleme bei jungen Menschen.

"Arbeitslosengeld rauf" erreichte 100.000-Unterschriften-Marke nicht

Die notwendige Marke von 100.000 Unterschriften nicht geschafft, hat nur ein Volksbegehren, nämlich die von mehreren NGOs und auch der SPÖ NÖ unterstützte Initiative "Arbeitslosengeld rauf". Das Volksbegehren erhielt 86.217 Unterschriften, wiederum gut ein Fünftel, nämlich 15.718 davon, aus Niederösterreich. Insgesamt unterstützten 1,22 Prozent der Stimmberechtigten in Niederösterreich die Forderung, das Arbeitslosengeld auf mindestens 70 Prozent Nettoersatzrate anzuheben.