SPÖ-Wahlleiter: „Werden diesmal das richtige Ergebnis verkünden“

Ergebnisse, die falsch in eine Excel-Liste eingegeben wurden, Rätseln über eine fehlende Stimme und dann noch zwei plötzlich aufgetauchte Stimmen, die niemand so richtig zuordnen kann: Mit der Auszählungspanne, durch die im Juni der Falsche zum SPÖ-Chef gekürt worden war, sicherte sich die SPÖ jede Menge Spott und Unverständnis. Am kommenden Wochenende tritt die Partei in Graz nun erneut zu einem Bundesparteitag zusammen, um den eigentlichen Wahlgewinner, Andreas Babler aus Traiskirchen, im Amt zu bestätigen, den Bundesparteivorstand neu zu wählen und über die EU-Wahlliste abzustimmen. Dafür zu sorgen, dass sich ein derartiges Chaos bei dem Votum nicht wiederholt, hat der Niederösterreicher Mirza Buljubasic.

Beim Bundesparteitag im Juni applaudierte der Falsche: Dort wurde Hans Peter Doskozil (rechts) als Wahlsieger verkündet. Mehr Stimmen erhalten hat, wie sich wenige Tage darauf herausstellte, jedoch Andreas Babler. Foto: Wolfgang Millendorfer

Der Jurist und frühere SJ-NÖ-Chef wird eigentlich auch erst am Samstag, 11. November, zum Wahlkommissionsleiter gewählt. Dennoch verantwortet er bereits die zahlreichen Wahlen, die beim Bundesparteitag in Graz am Wochenende auf dem Programm stehen. Dafür läuft die Vorbereitung bereits auf Hochtouren, versichert er im NÖN-Gespräch. „Ich weiß, dass viel auf dem Spiel steht“, sagt der Niederösterreicher, der im Regierungsbüro von Landesrat Sven Hergovich arbeitet. Dann berichtet er, dass er sich für die Funktion aufstellen lassen habe, um dafür zu sorgen, dass diesmal alles klappt. „Ich vertraue mir selbst. Wir werden diesmal das richtige Ergebnis verkünden“, ist Buljubasic zuversichtlich.

Dafür holte sich die Partei erstens prominente Unterstützung: Robert Stein, der fast 20 Jahre lang oberster Wahlrechtsbeamte im Innenministerium gewesen ist, wird zu Buljubasics Stellvertreter gewählt. Zweitens wurde eine Geschäftsordnung für die Wahlkommission geschaffen und ein genauer Wahlleitfaden erstellt. „Außerdem habe ich mit jedem Mitglied der Wahlkommission einzeln telefoniert und über den Ablauf gesprochen“, berichtet Buljubasic.

Ein merkwürdig klingendes Ziel

Im Wahlleitfaden ist etwa das Prinzip des „Double Checks“ vorgesehen, das es im Juni nicht gegeben hatte. Die Ergebnisse der zehn Wahlzettel sollen von zwei Personen ausgezählt, protokolliert und erneut überprüft werden. Das Ergebnis werde dann in die „berüchtigte Excel-Liste eingetragen“, sagt Buljubasic, aber auch händisch noch einmal protokolliert. „Wir werden uns dafür die Zeit nehmen, die wir brauchen. Auch, wenn es einige Stunden sind“, sagt der Sozialdemokrat. Als Wahlkommissionsleiter hat er sich übrigens ein merkwürdig klingendes Ziel gesetzt: „Ich will dafür sorgen, dass sich für diese Funktion wieder niemand interessiert“, verkündet der Jurist und lacht.