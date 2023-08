Häuslicher Unterricht: Die Zahl der Schulabmeldungen ging in NÖ zurück

In der Corona-Zeit schoss die Zahl der Schulabmeldungen plötzlich in die Höhe. Aufgrund des Covid-Testens, der Maskenpflicht und Co. meldeten zahlreiche Eltern ihre Kinder vom Unterricht ab, um sie zuhause zu unterrichten. Zum Höchststand im Schuljahr 2021/22 wurden in Niederösterreich 1.218 Schülerinnen und Schüler zum häuslichen Unterricht angemeldet. Mittlerweile pendelt sich diese Entwicklung wieder ein. Viele Kinder und Jugendliche sind in die Schule zurückgekehrt.

Für das im September startende Schuljahr wurden 621 Kinder und Jugendliche in Niederösterreich von der Schule ab- und zum häuslichen Unterricht angemeldet. Möglich war eine Abmeldung bis vor den Sommerferien. Angegeben werden muss dabei auch der Wohnort, um den Unterricht in illegalen Lerngruppen bzw. nicht angemeldeten Schulen zu unterbinden. Im vergangenen Schuljahr waren es mit 680 noch etwas mehr Abgemeldete. „Die Zahl ist stark rückläufig“, bestätigt die Pressesprecherin der Bildungsdirektion, Susanne Schiller.

Sechs Prozent rasselten durch Externistenprüfung

Bei den Externistenprüfungen, die die vom Unterricht abgemeldeten Schülerinnen und Schüler vor dem Sommer absolvieren mussten, sind heuer in Niederösterreich 680 Kinder und Jugendliche angetreten. Dabei müssen sie beweisen, dass sie die Anforderungen der jeweiligen Klasse beherrschen. 45 Schülerinnen und Schüler haben den Test nicht bestanden. Das sind rund sieben Prozent und damit ebenfalls deutlich weniger als im Vorjahr. Da rasselten 17 Prozent der Zuhause-Lernenden durch die Externistenprüfung. Neu ist, dass die Externistenprüfung heuer erstmals zu Beginn des neuen Schuljahres wiederholt werden darf. Bisher mussten alle, die sie nicht bestanden hatten, automatisch zum schulischen Unterricht zurückkehren.