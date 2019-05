Strache-Rücktritt und Regierungskrise: Alle Reaktionen.

Seit Freitagabend, 18 Uhr, überschlugen sich in der österreichischen Innenpolitik die Ereignisse: Nach der Veröffentlichung des sogenannten „Ibiza-Videos“, welches FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und den geschäftsführenden FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus im Nationalrat im Jahr 2017 in einer Villa auf Ibiza zeigt, zogen sich beide FPÖ-Politiker Samstagmittag von allen politischen Ämtern zurück.

Strache gab dies in einer persönlichen Stellungnahme vor Medien bekannt, sprach aber auch von einem „politischen Attentat“ und kündigte rechtliche Schritte an. Der langjährige FPÖ-Bundesparteichef, der vorübergehend Norbert Hofer als Nachfolger vorschlägt, entschuldigte sich für seine Äußerungen, explizit auch bei seiner Ehefrau Philippa. Johann Gudenus erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme ebenso den Rücktritt von allen politischen Ämtern.

Reaktionen aus NÖ:

18.05.2019 – FPÖ NÖ-Landespart... Landbauer: „Neuwahlen wären höchst fahrlässig!“

18.05.2019 – Kaumberger dement... Strache-Rücktritt: Wird Hafenecker nun Minister?

„Das ist jetzt nicht Kittelfeld, sondern Ibiza. Dass man einer fremden Person gegenüber solche Äußerungen wie im Video tätig, ist ein Wahnsinn. Da wird einem Angst und Bange. Jemand der so denkt, dem kann man weder vertrauen noch Menschen anvertrauten. Die FPÖ ist nicht Regierungsfähig, ich bin auf jeden Fall für Neuwahlen.“SPÖ-Vizebürgermeisterin Margarete Sitz aus Wiener Neustadt

„Als ich das Video gesehen habe, war mir klar, dass Strache gehen muss. Das ist ohne Zweifel einer der größten Skandale in der Zweiten Republik. Ich gehe von Neuwahlen im Herbst aus.“Peter Wittmann, SPÖ-Nationalrat aus Wiener Neustadt

„Neuwahlen sind die einzig richtige Antwort. Gleichzeitig muss eine weitere Spaltung der Gesellschaft vermieden werden. Alle Parteien müssen jetzt durch Sachlichkeit neues Vertrauen in unsere, über Jahrzehnte so erfolgreiche Demokratie aufbauen.“Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP)

Alle Artikel über die bisherigen Entwicklungen im Überblick:

18.05.2019 – "Ibiza"-Affäre Strache nach Skandalvideo offenbar vor Rücktritt

18.05.2019 – Vizekanzler im Fo... Strache steht nach "Lockvogel"-Video schwer unter Druck

18.05.2019 – "Ibiza-Video"-Aff... SPÖ zeigt Strache und Gudenus bei der WKStA an

17.05.2019 – Koalition vor dem... Kurz erklärt sich zu Vorwürfen gegen Vizekanzler

17.05.2019 – Verdeckte Parteis... Videoaufnahmen belasten Strache

Alle Reaktionen aus NÖ im Liveticker auf Twitter: