Letzte Generation: 250 Menschen sind bereit sich festzukleben

Gleich zweimal legten Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ diese Woche den Verkehr in der Landeshauptstadt lahm. Die Straßenblockade am St. Pöltner Europaplatz war die erste Aktion der Klima-Bewegung in Niederösterreich und sorgte im ganzen Land für Aufregung. Nur ein Bruchteil der NÖ Bevölkerung scheint die Vorgehensweise der „Letzten Generation“ zu verstehen bzw. zu unterstützen. Die Straßenblockaden im Frühverkehr sorgten zuletzt für Unmut und Ärger unter den Autofahrerinnen und Autofahrern und nicht für den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr.

Auch die schwarz-blaue Landesregierung kritisierte die Aktionen in St. Pölten scharf. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bezeichnete die Aktivistinnen und Aktivisten als „radikale Chaoten“, ihr Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) sprach sogar von „Klimaterroristen“. Zudem forderte Mikl-Leitner bereits vor den Protesten in NÖ mehrmals härtere Strafen für „Klimakleber“. Vor allem für das Blockieren von Einsatzfahrzeugen sollen Aktivisten laut der Landeshauptfrau mit bis zu drei Monaten Haft bestraft werden.

Letzte Generation: „Gebe es keine Autos, könnte die Rettung immer vorbei“

Dieser Schuld ist sich die „Letzte Generation“ allerdings nicht bewusst. „Bei allen Protesten gibt es immer Personen, die nicht festgeklebt sind, damit im Notfall schnell eine Rettungsgasse geöffnet werden kann“, erklärt Marina Hagen-Canaval, Sprecherin der „Letzten Generation“. Vor den Protesten in St. Pölten sei außerdem die NÖ Rettungsleitstelle verständigt worden.

Dass Einsatzkräfte allerdings trotzdem durch den aufgrund des Protests entstandenen Stau aufgehalten werden, führt Hagen-Canaval auf das „eigentliche Problem“ zurück. „Das Problem ist, dass wir so viel motorisierten Individualverkehr haben, dass innerhalb von zwei bis drei Minuten kein Rettungsauto mehr vorbei kann. Gebe es weniger Autos, hätte die Rettung immer freie Fahrt“, betont die Sprecherin.

„Straßenproteste sind keine Straftat“

Die österreichweite Bewegung zählt insgesamt etwa 500 Mitglieder, wovon ca. die Hälfte auch bereit ist, sich auf die Straße zu kleben. Personen aus Niederösterreich seien nach den Wienerinnen und Wienern am zweithäufigsten in der Bewegung vertreten. Gehandelt wird nach Prinzip des zivilen Widerstands. „Wenn die Politik nicht handelt, werden wir lauter und extremer“, erklärt Hagen-Canaval die Strategie. Alle Proteste seien gut durchdacht und geplant. An oberster Stelle stehen Sicherheit und Gewaltfreiheit.

Der Protest am St. Pöltner Europaplatz war die erste Aktion der "Letzten Generation" in Niederösterreich. Foto: Letzte Generation Österreich

Auf das Thema Strafen hat die „Letzte Generation“-Sprecherin ebenfalls eine Antwort. „Straßenproteste sind, angemeldet oder nicht, vom Versammlungsrecht und von der Verfassung gedeckt“, betont Hagen-Canaval. Wird eine Versammlung nicht angemeldet, spricht man von einer Verwaltungsübertretung. Diese kann mit einer Geldstrafe bis zu 788 Euro abgestraft werden.

Nach der Protestaktion auf der A1 Westautobahn wurde die Staatsanwaltschaft allerdings damit beauftragt, den Straftatsbestand zu überprüfen. Im Raum steht der Vorwurf der Nötigung, weil durch das Abbremsen des Verkehrs auch andere Autofahrerinnen und -fahrer zum Bremsen gezwungen wurden. Auch der Vorwurf der Gefährdung der körperlichen Sicherheit wird überprüft.