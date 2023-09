Freiheitskämpfer NÖ fordern Landesunterstützung für Bildungsarbeit

„Aktuell ist ein dramatischer Aufwind der Rechten in ganz Europa zu beobachten. Auch in Österreich kam es im Jahr 2022 wieder zu 928 rechtsextremen Tathandlungen. Wobei man davon ausgehen muss, dass rund 20 Prozent der Fälle in Niederösterreich stattfanden und damit das hohe Vor-Pandemie-Niveau wieder erreicht wurde“, zeigte sich der Landesvorsitzende der Freiheitskämpfer NÖ, NR a. D. Anton Heinzl, besorgt.

Als „echte Gefahr für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“ bezeichnete Heinzl auch die Möglichkeit, dass der nächste österreichische Bundeskanzler Herbert Kickl heißen könnte. Erst jüngst habe dieser aufs Neue seine große Verbundenheit mit den Rechtsextremen in diesem Land durch seine verharmlosende Kategorisierung für die vom Verfassungsschutz beobachtete Bewegung der Identitären als ‚NGO von rechts‘ kundgetan und sich damit als Feind der Demokratie geoutet. Und auch das aktuell kursierende Video der Freiheitlichen Jugend, zwischenzeitlich vom Verfassungsschutz bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und mit Udo Landbauer im Bild, lasst keinen Zweifel daran, wessen Geist hier beschworen wird“, mahnte Heinzl.

Das friedliche und wirtschaftlich erfolgreiche Zusammenleben der letzten Jahrzehnte habe offenbar vergessen lassen, so der Vorsitzende der Freiheitskämpfer NÖ, wie problematisch zugespitzter Nationalismus und menschenverachtende Politik seien. Es sei daher wichtig zu vermitteln, dass Freiheit und Demokratie nicht in den Schoß fielen, sondern immer neu errungen werden müssen, hielt Heinzl fest.

„Demokratie ist nicht unzerstörbar! Die uneingeschränkte Achtung und Verteidigung der demokratischen Werte, der Menschenrechte und der Freiheit der Meinung des Andersdenkenden sind darum umfassend zu schützen. In diesem Zusammenhang werden wir nun das Gespräch mit dem zuständigen ÖVP-Regierungsmitglied in der Landesregierung suchen und auf die Notwendigkeit der finanziellen Absicherung für eine umfangreiche Bildungsarbeit hinweisen. Wenn es die ÖVP Niederösterreich ernst mit ihren Beteuerungen gegen rechts meint, wird es keinen Grund geben können, dagegen zu sein und die Tätigkeit der anerkannten Opferverbände, so wie in anderen Bundesländern auch, unterstützen!“, so Heinzl abschließend.