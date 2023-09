Fridays for Future NÖ lädt zum Klimastreik am 15. September

„Diesen Sommer haben wir erlebt, was eine 1,2 Grad heißere Welt bedeutet“, sagt die 19-jährige Flora Peham von Fridays for Future Niederösterreich (FFF NÖ) bei einer Pressekonferenz anlässlich des weltweiten Klimastreiks am Freitag, 15. September. Sie verweist auf Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen in Slowenien oder Kärnten, Großbrände auf griechischen Ferieninseln und auch Ernteausfälle und -schäden, die das heiße Wetter zum Teil auch in Niederösterreich verursacht hat. „Diese Extreme sind das neue Normal“, betont Peham. Aus diesem Grund müsse dieser „Krisensommer“ endlich ein Wendepunkt in der Klimapolitik der NÖ Landesregierung sein.

Anstatt sich Klimaaktivistinnen und -aktivisten als Feindbilder zu schaffen, solle sich die Landesregierung um die Bekämpfung des Klimawandels kümmern. „Es ist unser aller Verantwortung, dass wir der zunehmenden Kriminalisierung und den rhetorischen Angriffen auf demokratische Aktionsformen und engagierte Bürgerinnen und Bürger eine Absage erteilen“, betont Peham und fügt hinzu: „Es braucht uns als Zivilgesellschaft, die den Erhalt unserer Lebensgrundlagen einfordert. Darum protestiert mit uns gemeinsam am 15. September für wirksamen Klimaschutz in Niederösterreich.“

Bodenverbrauch stoppen und erneuerbare Energien ausbauen

Gemeinsam mit Fridays For Future NÖ gehen auch andere Organisationen und NGOs auf die Straße. So fordert etwa Simon Pories, Bodenschutzsprecher des WWF, die Verbauung der Grünräume mit immer mehr Straßen, Gewerbeparks und Betriebsgebieten zu stoppen. Im Jahr 2022 sei der „Flächenfraß“ in Niederösterreich wieder angestiegen. Alle drei Minuten werde in Niederösterreich so viel Fläche verbraucht, wie der Bau eines neuen Parkplatzes benötige. „Intakte Böden sind die Grundlage für unsere Ernährung, unser Trinkwasser, für saubere Luft und Abkühlung im Sommer. Außerdem sind sie wichtige Kohlenstoffspeicher“, sagt Pories. Die Maßnahmen der Landesregierung, die den Bodenverbrauch senken sollen, seien nicht ausreichend und brauchen dringend Nachschärfungen. Pories fordert unter anderem ein Raumordnungsgesetz mit verbindlichen Regelungen, konsequenten Naturschutz sowie eine Mobilitätswende.

Christoph Watz, Simon Pories, Flora Peham und Christian Oberbauer präsentierten bei einer Pressekonferenz im Cinema Paradiso in St. Pölten ihre Anliegen. Foto: FFF NÖ

Beim Thema öffentlicher Verkehr und Straßenbau meldet sich auch der Wiener Neustädter Christoph Watz zu Wort. Er ist Teil der Bürgerinitiative „Vernunft statt Ostumfahrung“, die sich gegen die seit Jahren geplante Ostumfahrung in Wiener Neustadt einsetzt. „Dabei handelt es sich um ein fossiles Großprojekt im Wert von 60 Millionen Euro für klimaschädliche Infrastruktur“, so Watz. Rund 7.000 Personen aus Wiener Neustadt und Umgebung setzen sich bereits dafür ein, dass die Lichtenwörther Äcker am Rande der Stadt nicht dem Verkehrsprojekt zum Opfer fallen. Das Land solle, so Watz, lieber Millionen in den öffentlichen Verkehr und den Radverkehr investieren.

„Der Druck auf die Bauern wurde in den letzten Jahren immer größer. Land und Stadt haben viel Steuergeld hingelegt, um sie zum Verkauf der fruchtbarsten Böden Österreichs umzustimmen. Dass sich nun gleich neun Bauern gegen die Ostumfahrung auflehnen, ist ein lauter Weckruf. Das Unverständnis und der Ärger ist riesig, auch in der Kernschicht der ÖVP“, betont der Wiener Neustädter. Aus diesem Grund gibt es am 15. September auch eine sogenannte „Traktordemo“. Landwirtinnen und Landwirte protestieren gemeinsam mit anderen Klimaaktivistinnen und -aktivisten vor dem Landhaus in St. Pölten.

Auch Christian Oberbauer, Mitglied der Scientists For Future, unterstützt die Forderungen von FFF NÖ. Im Flächenbundesland liegen die größten noch ungenutzten Potenziale für Solar- und Windenergie. „Damit hat Niederösterreich aus technischer Sicht die besten Voraussetzungen, bis 2040 seine Energie 100 Prozent erneuerbar zu erzeugen“, betont Oberbauer und ergänzt: „Die Nutzung dieser wertvollen Potenziale ist aber nicht nur für Niederösterreich, sondern für die Energieversorgung von ganz Österreich unerlässlich.“