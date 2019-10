Geht es nach den ÖBB, soll Ost-Österreich zum Standort eines der größten Güter-Umschlagplätze Europas werden – eines Breitspur-Terminals, der das russische Breitspurnetz mit dem europäischen Bahnnetz verbindet. In der vom Infrastrukturministerium eingeleiteten Strategischen Umweltprüfung sind fünf Standorte in der Auswahl – drei davon in der Region Bruck-Schwechat.

Es waren deshalb Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus diesem Bezirk, die Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) flankierten, als er verkündete, dass Niederösterreich die Pläne für die Errichtung des Terminals nicht unterstützen werde. Trotz eines erwarteten Investitionsvolumens von zwei Milliarden Euro und bis zu 2.000 neuer Arbeitsplätze.

"Der Osten Niederösterreichs ist ein Tor in die Welt"

Infrastrukturminister Andreas Reichhardt reagierte umgehend auf Schleritzkos Ankündigung, kritisierte die Ablehnung angesichts der Klimakrise als „fahrlässig“ und ortete einen „Mangel an Proportionalität“ in Niederösterreichs Verkehrspolitik – weil das Land zwar den Ausbau des Straßennetzes vorantreibe, der „Konzeption wegweisender Schieneninfrastruktur aber keine Priorität“ einräume. Wenig Verständnis zeigte auch die NÖ Industriellenvereinigung. „Der Osten Niederösterreichs ist ein Tor in die Welt, wir sollten diese Chance unbedingt nutzen“, betont Präsident Thomas Salzer. Er nennt Allentsteig als alternativen Standort: Dort gebe es weniger Anrainer und die Fläche könne besser genutzt werden.

Schleritzko stellt nun gegenüber der NÖN klar, dass sich die Ablehnung Niederösterreichs mit der Position der EU-Kommission decke: „Es gibt viele Fragen zu klären, aber auf europäischer Ebene und in Abstimmung mit den EU-Zielen.“ In der geplanten Variante wäre der Terminal zudem alles andere als umweltfreundlich: Er bringe 266.000 zusätzliche Lkw-Fahrten in die Region und verschlinge 150 Hektar landwirtschaftliche Fläche, im Endausbau sogar 1.100 Hektar – also dreizehn Mal so viel wie das Regierungsviertel in St. Pölten. Direkt bringe er zudem nur 150 Jobs.