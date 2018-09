„Der Wolf ist ein EU-rechtlich streng geschütztes Wildtier. Daher braucht es ein seriöses Artenschutz-Management, das auf sachlicher Information und Herdenschutz aufbaut. Wer hingegen in erster Linie Ängste schürt, provoziert willkürliche und somit illegale Abschüsse“, kritisiert WWF-Experte Christian Pichler die am 20. September im Landtag beschlossene Novelle des NÖ Jagdgesetzes, deren Begründung „viele faktenfreie Behauptungen“ enthalte.

Die Landesregierung wolle mit der Erleichterung von Abschüssen von eigenen Versäumnissen ablenken: „Die Politik muss alles dafür tun, dass sich vor allem die Schafbauern nicht im Stich gelassen fühlen. Hier braucht es dringend eine Beratungs-Offensive und deutlich mehr Unterstützung für Herdenschutz.“

Deshalb pocht der WWF Österreich erneut auf die lückenlose Einhaltung des bestehenden Managementplans, der zunächst auf Beratung und Prävention setzt, bevor weitere Maßnahmen überhaupt in Frage kommen. „Umso unverständlicher ist, wenn ein Antrag zum Thema Herdenschutz im Landtag nicht einmal diskutiert wird“, kritisiert Pichler. Anders als in anderen Bundesländern gebe es in Niederösterreich bisher weder einen eigenen Wolfsberater noch öffentlich unterstützte Modellprojekte oder Förderungen zum Herdenschutz, obwohl sich der Wolf in der waldreichen Region als erstes angesiedelt habe.

Gesunde Wölfe würden grundsätzlich Menschen ausweichen, einzelne Sichtungen würden an der enormen Größe eines Wolfsrevieres mit etwa 15.000 ha liegen. „Selbst in stark vom Tourismus frequentierten Gebieten wie in der italienischen Toskana leben hunderte Wölfe“, heißt es in einer Aussendung. Im Vergleich etwa zu Wildschweinen, Kühen oder Hunden werde ihre Gefährlichkeit stark übertrieben.

