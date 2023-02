"Gutes" und "ernsthaftes" Gespräch von ÖVP & FPÖ

Werbung

"Es war ein ernsthaftes Gespräch", war seitens der Freiheitlichen zu erfahren. Indes werden in den kommenden Tagen die Verhandlungen über eine künftige Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ weitergeführt.

Das Treffen am Mittwoch habe etwa eine Stunde gedauert, berichtete FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer. Auch er kündigte weitere Gespräche an. "Niederösterreich zuerst" laute der Grundsatz, unter dem die Freiheitlichen in jede Runde eintreten würden. Die zukünftige Arbeit in der Landesregierung und der Ablauf von parlamentarischen Prozessen würden zum Thema.

Die ÖVP hat beim Urnengang am 29. Jänner ihre absolute Mehrheit im Landtag und erstmals auch in der Landesregierung verloren und braucht einen Partner. Eine Kooperation mit der SPÖ gilt als wahrscheinlichste Variante. Gespräche über eine "vertiefende Zusammenarbeit" haben am Dienstag begonnen.

Für Donnerstag hat die Volkspartei die NEOS zu einem Arbeitsgespräch geladen, kommenden Dienstag sind die Grünen an der Reihe. Beide Parteien wollen auch das von ihnen geforderte Demokratiepaket samt Abschaffung des Proporzes diskutieren.