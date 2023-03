Nach Landtagswahl 2023 ÖVP und SPÖ verhandeln über Finanzen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Der designierte Landesparteivorsitzende Sven Hergovich (links) führt die Gespräche für die SPÖ. Auf Seiten der ÖVP verhandelt der designierte Klubobmann Jochen Danninger. Foto: NLK (Danninger) bzw. Franz Gleiss (Hergovich)

N ach der Landtagswahl am 29. Jänner in Niederösterreich werden heute, Dienstag, die Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ über ein mögliches Arbeitsübereinkommen in großer Runde fortgesetzt.