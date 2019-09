"Es reicht! Ich lasse mir auf Zuruf von selbsternannten Moralaposteln niemanden aus der Mannschaft schießen", wurde der Landesparteiobmann in einer Aussendung zitiert. "Es ist kein Zufall, dass wieder einmal eine Woche vor der Wahl alle Register gezogen werden, um unsere Funktionäre in Misskredit zu bringen und die FPÖ anzupatzen", befand Landbauer. "Keine Kleinigkeit" sei "absurd genug, um uns nicht damit zu bewerfen". Die Bevölkerung habe "dieses geschmacklose Spiel mit der abgenutzten Nazi-Keule längst satt".

Nach Bekanntwerden des Glückwunsch-Postings des bisherigen freiheitlichen Klubobmanns im NÖ Landtag, Martin Huber, war in Medienberichten auch von Likes von FPÖ-Gemeinderäten für ein Facebook-Fotoalbum, das Handwerksarbeiten von rechtsextremen Symbolen zeigen soll, die Rede. Zu Wort meldete sich in der Folge etwa der Bürgermeister von Ybbs an der Donau (Bezirk Melk), Alois Schroll. "Ein rückwärtsgewandtes, ewiggestriges Weltbild hat in den Gemeindestuben nichts verloren und dagegen werden wir stets gemeinsam auftreten", kündigte Schroll in einer Aussendung die Beobachtung der "weiteren Vorgänge" durch "die SPÖ-Bürgermeister" an.