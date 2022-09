Nach Missständen in Mastbetrieb: Waldhäusl kündigt mehr Kontrollen an

Werbung

Abgemagerte und sogar tote Schafe und Ziegen, Kühe, die in einem See aus Kot und Urin stehen: Die Bilder, die der Verein gegen Tierfabriken aus einem Mastbetrieb in Traismauer (Bezirk St. Pölten) veröffentlichte, erschrecken Menschen in ganz Österreich. Dazu entbrannte eine politische Debatte, wie derartige Missstände in Tierhaltungsbetrieben künftig verhindert werden können.

Gottfried Waldhäusl Foto: Büro Landesrat Gottfried Waldhäusl

Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) kündigt an, das Kontrollsystem in Niederösterreich neu aufzustellen. „Wir arbeiten an einem Modell, das wir einsetzen können, auch wenn das Bundesgesetz nicht so schnell geändert wird“, sagt er im NÖN-Gespräch.

Konkret schwebt ihm vor, dass alle Betriebe künftig zwei Mal im Jahr überprüft werden sollen. Jene, wo es bereits Auffälligkeiten oder Anzeigen gab, sollen sogar vier Mal pro Jahr unter die Lupe genommen werden.

Den Fokus will er dabei auf große Betriebe legen. „Es sind meist die, wo es Probleme gibt“, sagt Waldhäusl. Der Betrieb in Traismauer fällt zumindest in diese Kategorie: Dort werden laut Auskunft der Bezirksverwaltungsbehörde 135 Rinder und 700 Ziegen und Schafe gehalten. „Aktuell kann es passieren, dass ein Betrieb nur einmal in 40 Jahren kontrolliert wird. Das muss sich unbedingt ändern“, sagt der FPÖ-Politiker.

Vier-Augen-Prinzip bei der Kontrolle

Damit das möglich ist, müssen jedoch die personellen Ressourcen aufgestockt werden, betont der Landesrat. Waldhäusl ist der Meinung, dass nicht nur Amtstierärzte, sondern auch andere Kontrollorgane die Zustände in Viehwirtschaftsbetrieben überwachen sollen. Außerdem brauche es ein Vier-Augen-Prinzip bei der Kontrolle.

Ein Modell, wie das genau passieren soll, will Waldhäusl in den nächsten Wochen präsentieren. „Ich bin dazu schon mit Experten in Kontakt“, berichtet er. Anschließend muss die Frage der Finanzierung noch geklärt werden. Umgesetzt wissen will Waldhäusl das neue Kontrollsystem jedenfalls schon 2023.

Grüne orten Behörden-Versagen

Forderungen nach verstärkten Kontrollen kommen auch aus anderen politischen Ecken. Grünen-Landessprecherin Helga Krismer ortet Behördenversagen rund um den Betrieb in Traismauer. Sie vermutet „ein System des Schweigens und Wegschauens“. Es könne nicht sein, „dass die zuständigen Behörden seit fast zehn Jahren über den Problembetrieb Bescheid wussten.“

Vorwürfe gab es bereits vor fast zehn Jahren

Tatsächlich wurden gegen den Betrieb bereits 2013 Vorwürfe erhoben. „Jeder, der weggeschaut hat, muss verurteilt werden“, sagt Waldhäusl. Ob das tatsächlich der Fall war, werde nun geprüft. Das zuständige Ministerium hat vom Land Niederösterreich außerdem einen Bericht zu den Vorkommnissen in dem Betrieb angefordert.

SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck fordert regelmäßige Rotation von Betreuungstierärztinnen und -tierärzten, um zu verhindern, dass Betriebe ihre tierärztliche Betreuung selbst auswählen.