Er verwies gleichzeitig auf sein Statement der Vorwoche zur Forderung der Bischofskongregation, "die kirchenrechtlich legale Vorgehensweise betreffend der Prüfung des Wirkens eines Bischofs einzuhalten".

Nachdem die Präsentation des Prüfberichtes am Dienstag der Vorwoche auf Weisung des Vatikans abgesagt wurde, weil der Bericht nun doch zuvor an die Bischofskongregation nach Rom geschickt werden muss, hatte Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger heute seine Vorwürfe gegen Schwarz öffentlich kundgetan. Guggenberger, der die Diözese in Klagenfurt bis zur Bestellung eines neuen Bischofs leitet, kritisierte „Amtsführung und Führungsstil sowie fragwürdige Personalentscheidungen“ des Bischofs.

Der Rohbericht der Wirtschaftsprüfung in der ehemaligen Diözesen von Bischof Schwarz bescheinigte allerdings „die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften“. Weiter heißt es dort, dass „keine Tatsachen festgestellt wurden, die den Bestand des Bistums Gurk gefährden oder beeinträchtigen könnten“.

Unter anderem hatte der Bischof in seiner Stellungnahme erklärt, seine Tätigkeiten als Bischof hätten sich immer an den Vorgaben des Kirchenrechts orientiert - "Erhaltung und Vermehrung des Stammvermögens des Bistums". Das zeige sich "in den massiven Wertsteigerungen angekaufter Immobilien, dem Rückkauf von Forstflächen, sowie umfangreichen Sanierungen von Beständen".