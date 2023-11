Bereits 75.000 Anträge für NÖ Wohnkostenzuschuss eingereicht

Um Personen mit Wohnsitz in Niederösterreich und einem Gehalt unter 20.000 Euro unter die Arme zu greifen, kann bereits seit Ende Oktober der Wohnkostenzuschuss beantragt werden. Leben mehrere Personen in einem Haushalt, liegt die Einkommensgrenze bei 50.000 Euro. Der Förderbetrag startet bei mindestens 150 Euro, pro Person werden je 50 Euro addiert.

Dabei sei es laut Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) irrelevant, ob die Personen im Eigentum oder zur Miete wohnen und mit welchen Energieträgern geheizt werde. „Niederösterreich ist ein soziales und starkes Land – und so wollen wir mit Hausverstand helfen. Wichtig ist, dass jetzt alle Bezugsberechtigten einen Antrag stellen und sich ihre Unterstützung abholen“, so die Landesrätin. Zusammen mit dem NÖ Schulstartgeld und dem NÖ Pflege- und Betreuungsscheck unterstützt das Land die Einwohnerinnen und Einwohner in der zweiten Jahreshälfte mit insgesamt 112 Millionen Euro.

Antrag kann auch telefonisch eingereicht werden

Teschl-Hofmeister erklärt weiter: „Die Kriterien des NÖ Wohnkostenzuschusses wurden so gewählt, um vor allem jene zu unterstützen, die die Teuerung am härtesten trifft. Mit dem neuen NÖ Wohnkostenzuschuss wird besonders das untere Einkommensdrittel entlastet. Ein Vier-Personen-Haushalt, der diese Kriterien erfüllt, erhält somit eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro.“ Sollten Förderberechtigte über keinen Zugang zum Internet verfügen, können sie sich bis 31. Dezember an die folgende Servicenummer wenden: 02742/9005-15970.