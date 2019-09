Bei einem Kind beträgt der Verlust laut der Berechnung 71 Euro, bei zwei Kindern 142 Euro, bei drei Kindern 301 Euro. Für Alleinerziehende wiederum gibt es zwar an sich einen Bonus, der wird aber ab dem vierten Kind aufgefressen, da die Leistung von Kind zu Kind immer geringer wird.

Ebenfalls negative Auswirkungen hat die mit 2020 in Kraft tretende Reform für Personen in therapeutischen Wohngemeinschaften. Ab fünf Personen kommt es zu einem Minus von 89 Euro, bei sechs Personen von 195 Euro. Empfindlich sind die Einbußen auch für Alleinerziehende, die in Untermiete bei Nicht-Verwandten leben, nämlich 248 Euro. Ein gemeinsam genutztes Bad macht aus Vermieter und Untermieter eine Haushaltsgemeinschaft, was die Zuwendung reduziert.

Schließlich ist auch der Behindertenbonus nicht in jedem Fall das wert, was er auf den ersten Blick verspricht - da nämlich die Grundleistung für die Eltern gleichzeitig sinkt. So bleiben pflegenden Eltern mit einem volljährigen Kind von 160 Euro Bonus real nur 27 Euro.