Nach NÖ-Wahl Kritik an Bündnis von ÖVP und FPÖ reißt nicht ab

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Johanna Mikl-Leitner Udo Landbauer Foto: APA, HELMUT FOHRINGER

D ie Kritik am Bündnis von ÖVP und FPÖ in Niederösterreich ist auch am Samstag nicht abgerissen. Die IG Autorinnen Autoren sieht "die Weichen für ein nationalistisches Österreich gestellt".