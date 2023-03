Kulturbetriebe der NÖKU-Gruppe betonen Offenheit und Toleranz

Werbung

Gemeinsam haben sie am Freitag eine Stellungnahme zur aktuellen politischen Situation veröffentlicht: "Die Kunst- und Kulturbetriebe der NÖKU-Gruppe sind und bleiben Orte der Offenheit, der Toleranz und Menschlichkeit."

"Wir, die NÖKU-Gruppe, nehmen die berechtigten Sorgen und Ängste unserer Mitarbeiter:innen, unserer Künstler:innen, unserer Wissenschaftler:innen, unserer Geschäftspartner:innen und nicht zuletzt unserer Besucher:innen in Bezug auf das Regierungsübereinkommen mit der FPÖ und dessen Inhalte sehr ernst", heißt es darin. Die NÖKU-Gruppe mit ihren 15 Tochtergesellschaften und knapp über 40 inhaltlichen Institutionen habe sich in diversen Grundsatzdokumenten "auf gemeinsame künstlerische bzw. wissenschaftliche und gesellschaftliche Ansprüche, Werte und Haltungen verständigt, die unser Denken und Handeln ganz maßgeblich prägen und leiten. Teile des Arbeitsübereinkommens zwischen ÖVP und FPÖ stehen im klaren Widerspruch zu diesen unseren Überzeugungen." Man fühle sich "jetzt mehr denn je den demokratischen und humanistischen Werten verpflichtet".

Die Kunst- und Kulturbetriebe der NÖKU-Gruppe, zu denen das Arnulf Rainer Museum, die Kunsthalle Krems und die Landesgalerie Niederösterreich ebenso zählen wie die Bühne Baden, das donaufestival, die Festspiele Reichenau, das Festspielhaus St. Pölten oder das Landestheater Niederösterreich zählen, "sind und bleiben Orte der Offenheit, der Toleranz und Menschlichkeit", wurde betont. Man teile "die diskriminierenden und wissenschaftsfeindlichen und von Expert:innen bereits in Frage gestellten Passagen des Regierungsabkommens in keiner Weise".

Am Freitag hat sich auch der Vorstand der Wiener Secession in einem offenen Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) besorgt über die Entscheidung gezeigt, "mit der rechtsextremen FPÖ in Niederösterreich zu koalieren. Die menschenverachtende und kulturfeindliche Haltung eines Udo Landbauer hat das Potential, das gesellschaftliche Klima in unserem Land und darüber hinaus nachhaltig zu schädigen. Angesichts der enormen Herausforderungen unserer Zeit ist die rückwärtsgewandte, klimagefährdende und wissenschaftsfeindliche Politik, wie sie gegenwärtig von ÖVP und FPÖ vertreten wird, eine ernsthafte Bedrohung für die Menschen in Österreich."