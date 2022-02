FPÖ will im Landtag über Pflege debattieren

Erich Königsberger Foto: NOEN, FP

Betriebsräte mehrere NÖ-Organisationen fordern in einer Resolution von den politischen Verantwortlichen der Landes- und Bundespolitik Entlastung für Arbeitskräfte im Gesundheits-, Pflege- und Betreuungsbereich. FPÖ-Seniorensprecher Erich Königsberger betont nun in einer Aussendung, dass er die Forderungen für "absolut gerechtfertigt" halte. Die FPÖ will die Pflege zum Thema in der nächsten Landtagssitzung am Donnerstag, 24. Februar, machen. Sie brachte dazu eine Aktuelle Stunde ein.

Laut Königsberger brauche es mehr Pflegekräfte zur Entlastung, mehr bezahlte Aus- und Weiterbildung, mehr Einkommen und mehr berufliche Planungssicherheit. All das verlange die FPÖ bereits seit Jahren, meint der Landtagsabgeordnete aus Ober-Grafendorf.

„Die Pflegeblockade durch die ÖVP muss dringend beendet werden“, fordert er. Denn sie betreffe nicht nur das Personal, sondern auch die zu pflegenden Patienten. „Es ist eine Missachtung aller Senioren, dass man im schwarz regierten Niederösterreich alten und behinderten Menschen keine menschenwürdige Pflege anbieten kann oder anbieten will."