Mikl-Leitner fordert erneut härteres Vorgehen gegen Klimakleber

Obwohl es in Niederösterreich noch zu keinen Aktionen der Klimakleber gekommen ist, warnte ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vor den Aktionen der Aktivistinnen und Aktivisten bereits vor der Landtagswahl. Nach dem Vorfall am gestrigen Mittwoch, bei dem ein Rettungswagen in Wien durch eine Protest-Aktion auf der Fahrt nach Niederösterreich behindert worden sein soll, fühlt sie sich in ihrer Kritik bestätigt.

„Ich habe vor Monaten davor gewarnt, dass durch diesen unangemeldeten Aktivismus Rettungskräfte behindert werden können - und dass im schlimmsten Fall Menschenleben gefährdet werden“, sagt Mikl-Leitner und meint, dass einem das der gesunde Menschenverstand sage, der sei bei „diesen Aktivisten und ihren Unterstützern offenbar nicht mehr vorhanden“.

Sie fordert, dass der Rechtsstaat gegen solche Entwicklungen mit voller Härte vorgehe. „Die Gesetzgebung ist auf diese Form der Dauerblockaden aber offenbar nicht ausreichend vorbereitet. Unsere Gesetze zeigen keinerlei abschreckende Wirkung, sie sind für diese Aktivisten ganz offensichtlich lächerlich. Daher haben wir ja vor Monaten einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, der bei der Bundesregierung liegt“, meint Mikl-Leitner.

Konkret forderte sie im Jänner, dass Aktivistinnen und Aktivisten nicht nur mit Verwaltungs-, sondern sogar mit Freiheitsstrafen belangt werden sollen. Sie betonte damals, dass Haftstrafen in Deutschland bereits möglich seien. In Deutschland sind sogar mehrjährige Haftstrafen möglich, wenn durch eine bewusste Verkehrsbehinderung "Leib und Leben" eines anderen Menschen gefährdet werden.

Mikl-Leitner rät Aktivistinnen und Aktivisten zu angemeldeten Demonstrationen

„Meine Warnungen wurden damals als ‚Wahlkampf‘ abgestempelt. Die Wahl ist lange vorbei, es gibt also keine faulen Ausreden mehr. Es muss zu gesetzlichen Verschärfungen kommen“, fordert die ÖVP-Politikerin. Und die Aktivisten fordert sie auf: „Hört auf damit! Beendet diese gefährlichen, gesetzlosen Aktionen und bewegt euch im Rahmen unseres Rechtsstaats. Es gibt genug Möglichkeiten für angemeldete Demonstrationen, die keine Menschenleben gefährden.“