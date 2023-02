NÖ Ärztekammer: Wer folgt auf Martina Hasenhündl?

Werbung

Rücktritt! ÄKNÖ-Vizepräsidentin Martina Hasenhündl hat in der Vorwoche in einer Kuriensitzung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in der Ärztekammer Niederösterreich für einen Paukenschlag gesorgt. Ihre Begründung: „Die Kurie tut viel zu wenig, um die Interessen der niedergelassenen Ärzteschaft in Niederösterreich wirksam voranzutreiben.“ Wir hatten berichtet:

Die Allgemeinmedizinerin (Ordination in Stetten) kritisiert konkret: die nicht zufriedenstellenden Honorarverhandlungen mit der Österreichischen Gesundheitskasse; das fehlende Live-Streaming der Kuriensitzungen für die Mitglieder der Ärztekammer Niederösterreich; die nicht vollständige finanzielle Anpassung des Mutter-Kind-Passes; die schlechten Honorare der Notärztinnen und -ärzte …

Der Präsident der Ärztekammer Niederösterreich, Harald Schlögel, weist diese Vorwürfe strikt zurück. Er habe sich immer um größtmögliche Information, Lösungen und Reformschritte bemüht.

Schlögel: „Ich be- daure die- sen Schritt.“ Foto: Ärztekammer Niederösterreich

Das Ausscheiden von Martina Hasenhündl bedauert er sehr: „Wir verlieren eine tüchtige, engagierte Kollegin.“ Bezüglich Honorarverhandlungen mit der Österreichischen Gesundheitskasse kontert der HNO-Spezialist (Mödling): „Die Verhandlungen 2021 tragen die Handschrift von Kollegin Hasenhündl. Hier die Schuld bei jemand anderem zu suchen, finde ich unfair …“

Wie geht es jetzt weiter? Am Mittwoch, 1. März, wird eine außerordentliche Kurienversammlung stattfinden – und der Nachfolger von Martina Hasenhündl gewählt. Einen Namen wollte (bei Redaktionsschluss) die Ärztekammer Niederösterreich nicht nennen. Es soll, so ein Insider, ein Mann das Amt übernehmen.

