Nach SPÖ-Verlusten Bundes-SPÖ hält an Schnabl fest, doch an der NÖ-Basis rumort es

Walter Fahrnberger

N icht nur die ÖVP zählt zu den Verlierern der Landtagswahl in Niederösterreich. Auch die SPÖ von Franz Schnabl musste mit 20,6 Prozent und einem Minus von drei Prozentpunkten das historisch schlechteste Ergebnis hinnehmen. Aber so wie in der ÖVP will man auch in der SPÖ über einen Wechsel an der Spitze nicht diskutieren. Zumindest bis zum Landesparteivorstand am Montag nicht.