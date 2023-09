Grüne fordern Überprüfung von NÖ Schweineställen

Schweine mit blutigen Ohren, offenen Abszessen, entzündeten Augen und geschwollenen Gelenken. Diese Bilder veröffentlichte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) am Montagmorgen. Sie stammen aus einem AMA-Gütesiegelbetrieb aus dem Raum St. Pölten (die NÖN berichtete). Nach der Kritik von NEOS-Tierwohlsprecher Helmut Hofer-Gruber präsentierte auch Grünen-Landessprecherin Helga Krismer einen Vorschlag, wie man solche Bilder in Zukunft vermeiden kann.

„Diese Bilder sind in Niederösterreich nicht zu dulden und deshalb fordern wir, die Einheitspartei FVP, die Freiheitliche Volkspartei in Niederösterreich auf, im Herbst eine Aktion, offene Schweinestalltüren zu machen, damit in Niederösterreich alle Betriebe, sowohl in der Aufzucht als auch als Mastbetrieb und Zubetrieb geöffnet werden können“, sagt Krismer, die selbst einmal Tierärztin war. Alle Betriebe in diesem Bereich müssten also laut der Grünen-Landessprecherin veterinärrechtlich und nach dem Bundestierschutzgesetz geprüft werden.

Helga Krismer möchte das Tierleid in Niederösterreich stoppen. Foto: Die Grünen NÖ

Dass die Personalsituation bei den zuständigen Behörden eine solche Aktion womöglich verhindern könnte, wisse man im Grünen Klub des NÖ Landtags. Hilfsorgane von anderen Tierschutz-Organisationen sollen aushelfen, um eine flächendeckende „Aktion scharf“ durchführen zu können. „Ich möchte, dass Niederösterreich, das in der Schweineproduktion neben der Steiermark und Oberösterreich maßgeblich ist, jetzt wirklich sagt: Das dulden wir nicht mehr. Daher muss es nun im Herbst eine Aktion scharf in dieser Causa geben“, betont Krismer.