In Wiener Neustadt sind nunmehr auch 75 Jahre Mandatsmehrheit der SPÖ Geschichte. Die ÖVP holte 19 (plus fünf) Sitze, die Sozialdemokraten sackten auf elf (minus sechs) ab. Klaus Schneeberger, in den vergangenen fünf Jahren an der Spitze einer bunten Stadtregierung, kann künftig weiter mit FPÖ (sechs Mandate) und Grünen (vier Sitze) oder auch nur mit einer der beiden Parteien zusammenarbeiten.

Amstetten wird mit Christian Haberhauer künftig wohl ebenfalls einen schwarzen Bürgermeister haben. Die ÖVP legte um neun auf 19 der 41 Mandate zu und überholte die SPÖ (minus vier auf 16 Sitze). Grüne (drei), FPÖ (zwei) und NEOS (ein Gemeinderat) sind Zünglein an der Waage bei der Wahl des Stadtchefs.

Was größere Gemeinden angeht, steht Partnersuche einmal mehr u.a. auch in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) an. Die ÖVP unter Stefan Schmuckenschlager mit nunmehr 18 (minus zwei) der 41 Mandate ausgestattet, kann - wie bisher - mit der SPÖ (vier statt fünf Sitze) koalieren. Als "Braut" stünden vom Ergebnis her freilich auch die erstarkten Grünen (plus drei auf neun Gemeinderäte) und die Plattform unser Klosterneuburg (PUK) parat, die künftig vier (zuletzt drei) Vertreter ins Rathaus entsendet.

In Baden deutet viel auf eine schwarz-grüne Stadtregierung hin, die es schon von 2010 bis 2015 gegeben hat. In den vergangenen fünf Jahren waren auch die NEOS an Bord. Die ÖVP legte beim ersten Antreten von Stefan Szirucsek als Bürgermeister von 15 auf 18 Mandate zu. Die Grünen mit Landessprecherin Vbgm. Helga Krismer an der Spitze sind ebenfalls um drei Gemeinderäte (nunmehr acht) gestärkt worden. 26 von 41 Mandaten stellen eine komfortable Mehrheit dar.

