Die Generaldirektorin der Casinos Austria, Bettina Glatz-Kremsner, legt den Vorsitz im Aufsichtsrat der Flughafen Wien AG zurück. Das geht aus den Beschlussvorschlägen für die Hauptversammlung am 4. September hervor, über die am Mittwoch auch der "Kurier" berichtete.

Nachzubesetzen sind auch die Aufsichtsräte Werner Kerschl und Robert Lasshofer. Lasshofer geht mit Jahresende als Chef der Wiener Städtischen Versicherung in Pension und tritt auch als Flughafen-Aufsichtsrat zurück. Sein Nachfolger, sowohl am Flughafen als auch in der Assekuranz, wird Ralph Müller. Der größte Flughafen-Aktionär, der australische Pensionsfonds IFM, der knapp 40 Prozent hält, ersetzt Kerschl durch Boris Benjamin Schucht, Vorstandschef des britischen Atomenergiekonzerns Urenco.

Statt Glatz-Kremsner zieht Manfred Pernsteiner, Büroleiter von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, in das Kontrollgremium ein. Die Länder Niederösterreich und Wien halten je 20 Prozent des börsenotierten Flughafens und können laut einem Syndikatsvertrag und der Satzung je zwei Vertreter in den Aufsichtsrat entsenden. Zweite Vertreterin Niederösterreichs ist die Ex-Bankerin Susanne Höllinger, auch Aufsichtsrätin der Staatsholding ÖBAG. Sie soll dem Zeitungsbericht zufolge nach der Hauptversammlung zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden am Flughafen gewählt werden.

Der Flughafen muss die gesetzliche Frauenquote im Aufsichtsrat nicht erfüllen, weil er auch insgesamt weniger als 20 Prozent Frauen beschäftigt.