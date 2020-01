Der FPNÖ-Landesparteisekretär Michael Schnedlitz soll Parteimanager der FPÖ werden. Nach der Wahl der Bundesparteileitung Ende des Monats soll er die Generalsekretäre Harald Vilimsky und Christian Hafenecker ablösen. Schnedlitz spricht von einer großen Ehre. „Ich bin mir der Verantwortung bewusst.“

Nationalrat will der Wiener Neustädter bleiben. Die Funktion des Landesparteisekretärs wird allerdings frei. Bei der Frage der Nachfolge fällt immer wieder der Name Andreas Bors. Der Tullner war 2017 für ein Bundesrats-Mandat nominiert, nahm dieses dann aber nicht an. Grund war der Wirbel um ein Foto, das Bors beim Hitler-Gruß zeigt. Bei der FPNÖ will man die Gerüchte um ihn als neuen Landesparteisekretär „weder bestätigen noch dementieren.“

Keine ausreichende Distanz zum Rechtsextremismus wird auch Schnedlitz vorgeworfen, weil er 2016 die Identitären bei einem FPÖ-Event „herzlich willkommen“ geheißen und ins Rathaus eingeladen hatte. „Ich lasse mich nicht von meinem Grundsatz abbringen, dass bei mir jeder Staatsbürger, der sich am Boden des Rechtsstaates bewegt, willkommen ist“, meint er.

Hafenecker freut sich auf Zeit „zum Durchatmen“. Er bleibt Verkehrssprecher im Parlament und Vize-Obmann der FPNÖ.