Andreas Babler: „In meinem Team haben alle Platz.“

NÖN: Wie geht es ihnen jetzt mental/psychisch? Andreas Babler: Mir geht es sehr gut. Das Ergebnis bei der Mitgliederbefragung ist eine echte Bestärkung, weil wir ohne Apparat so viel erreicht haben. Als die anderen Kandidaten schon losgelaufen sind, mussten wir uns noch die Schuhe anziehen – aber haben den Vorsprung schnell aufgeholt. Hätte die Befragung ein paar Tage länger gedauert, hätten wir sie deutlich gewonnen.

Sie haben anstrengende Wochen hinter sich. Woher nehmen Sie die Power? Babler: Ich habe mit einem tollen Team gearbeitet, mit breiter Unterstützung aus allen Bereichen der Sozialdemokratie – das hat mir viel Kraft gegeben. Ich habe hunderte Mitglieder getroffen und mich mit ihnen über die Zukunft unserer Bewegung und unseres Landes ausgetauscht – das war sehr bereichernd. Und ich habe eine wunderbare Familie, mit der ich mich gut entspannen kann.

Wie beurteilen Sie die Ausgangssituation am Delegiertentag?Babler: Ich habe in den letzten Tagen mit sehr vielen Menschen telefoniert und bin guter Dinge: Wir werden gewinnen. Gerade erst gestern haben sich viele Delegierte bei mir gemeldet. Wegen der neuen Umfrage, die zeigt: Mit mir als Vorsitzendem würde die SPÖ aktuell um zwei Prozent besser abschneiden als unter Doskozil.

Was können Sie jetzt noch tun, um delegierte davon zu überzeugen, Sie zu wählen? Babler: Ich stehe für die Einigung der Partei. Ich bin auch deshalb angetreten, weil ich kein Teil des Streits der letzten Jahre war und in keinem Lager bin. In den letzten Tagen ist es viel um persönliche Verwundungen und Verletzungen der Beteiligten gegangen. Ich bin nicht verletzt oder verwundet. Ich habe einen Plan zur Einigung präsentiert – wir wollen 10.000 neue Mitglieder werben und auf einen Einigungskongress im Herbst hinarbeiten. Außerdem habe ich immer gesagt: Meine Hände sind ausgestreckt, in meinem Team haben alle Platz: Von Doskozil über Julia Herr, von Evi Holzleitner bis Beppo Muchitsch.

Tut es ihnen sehr leid, dass die Basis nicht mitwählen darf oder ist das kein Thema mehr?Babler: Als ich mich entschieden habe, als SPÖ-Vorsitzender zu kandidieren, habe ich vom ersten Tag an gesagt: Wir brauchen eine Stichwahl für ein klares Ergebnis. Und ich bleibe dabei: Bei jeder Personenwahl – von der Klassensprecher/innenwahl bis zur Wahl der/des Bundespräsidenten/in - gibt es aus gutem Grund eine Stichwahl: Weil man eine klare Mehrheit hinter sich braucht, um die notwendige Legitimation im Amt zu haben. Doskozil wollte keine Befragung der Mitglieder, sondern die Delegiertenabstimmung am Parteitag. Seine Ablehnung der Stichwahl wurde mit 25 zu 22 Stimmen im Vorstand durchgesetzt - das muss ich akzeptieren. Ich hätte eine Stichwahl mit anschließendem Einigungsparteitag für klüger gehalten, aber der Beschluss lautet jetzt: Abstimmung am Parteitag.