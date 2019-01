Was uns die Brexit-Abstimmung angeht.

Am Abend stimmt das britische Parlament darüber ab, ob die von Premierministerin Teresa May und der EU vorverhandelte Brexit-Deal angenommen wird oder nicht. Viele rechnen damit, dass der Deal scheitern wird. Wäre das aber eine gute oder eine schlechte Nachrichten für uns Niederösterreicher? Der für Europafragen zuständige Landesrat Martin Eichtinger klärt auf.

Martin Eichtinger | Josef Bollwein - Sepa Media

Wie passiert da am Dienstagabend in London? Und was wäre gut oder schlecht für Österreich bzw. Niederösterreich, wenn der Brexit-Deal scheitert? Die Hoffnungen, dass ein „Veto“ des britischen Parlaments am Dienstagabend den Brexit verhindern oder zu einer neuerlichen Volksbefragung führen würde, sind zwar berechtigt, aber sehr vage. Landesrat Eichtinger bezeichnet ein „No Deal“ deshalb für Europa als „schlecht“ und für die Briten als „eine absolute Katastrophe“.

Heimische Wirtschaft braucht Planungssicherheit

Für die heimische Wirtschaft essenziell sei Planungssicherheit für die nächsten Jahre. „Jedenfalls muss die EU in den nächsten Tagen die Einheit der 27 und die Errungenschaften des Binnenmarktes wahren.“ Österreich hat mit Großbritannien in etwa ein Handelsvolumen von 10 Milliarden Euro. Das sind zwar nur ca. drei Prozent unserer Exporte und ca. zwei Prozent unserer Importe, Teilbereiche wären aber stärker betroffen.

„Österreich verkauft auch 1 Million Liter Wein nach Großbritannien und begrüßt jährlich fast 1 Million britische Touristen“, ruft Eichtinger in Erinnerung. Für ihn wäre deshalb wünschenswert, „wenn die Briten so nahe wie möglich an die EU angebunden bleiben.“ Freuen sollten wir uns also nicht, wenn das britische Parlament den Brexit-Deal ablehnt.