EU: Grünes Mascherl für Atomkraft

Wachsender Strombedarf und die Klimaziele bringen etliche EU-Länder in Zugzwang. Der Ausbau der Erneuerbaren Energieträger (Wind, PV, Wasser) läuft EU-weit schleppend. Um den Ausstieg aus Öl und Kohle und den Umstieg auf Erneuerbare zu stützen, will die EU-Kommission nun Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstufen.

Das „grüne Mascherl“ für Kernkraft und Gas als „Brückentechnologien“ soll nicht nur Investoren anlocken, es wird auch den Bau von neuen AKWs vereinfachen und bringt mehr Steuer- und Fördergelder für Atomstrom. 11 EU-Länder beziehen derzeit Strom aus Atomkraftwerken. Allein Frankreich betreibt mehr als 60 Kernkraftwerke, die zum Teil schon in die Jahre gekommen sind und viel Kapital benötigen.

Mit scharfer Kritik an den Brüsseler Plänen reagierte Umweltlandesrat Stephan Pernkopf: „Wir wollen und brauchen keine pseudogrün ummantelten AKWs in Europa, wie Brüssel das gerade durchwinken will. Denn nukleare Energie ist weder sicher noch sauber und schon gar nicht nachhaltig!“ Niederösterreich decke seit 2015 seinen Strombedarf aus Erneuerbaren. „Brüssel sollte sich lieber an uns ein Vorbild nehmen, als der Atomkraft so perfide die Türen zu öffnen.“ Pernkopf appelliert an Banken, Versicherungen und Finanzinstitute in ihren Portfolios und Anlage-Instrumenten kein Nuklear-Investment zu führen.

Auf Unverständnis stößt der EU-Plan auch bei NÖ-Anti-Atomkoordinator Christoph Urbanek: „Klimafreundlich wird oft mit CO₂-neutral gleichgesetzt. Mit all den Prozessen, die im Vorfeld der Energieproduktion in einem AKW notwendig sind – Stichwort Uranabbau –, und der Verbringung der hoch radioaktiven Abfälle danach über Tausende bis zu einer Million Jahre kann Atomkraft nicht ernsthaft als CO₂-neutral gesehen werden. Das belegen auch Studien.“

Die Endlagerung von hochradioaktivem Material stellt nicht nur beim Nachbarn Tschechien bis dato ein ungelöstes Problem dar. „Die Logik ‚Atomkraftförderung vor etablierter Endlagerlösung‘ kenne ich aus keiner anderen Techniksparte. Normalerweise gilt das Verursacherprinzip, wie im nationalen Abfallrecht: Und dabei muss ich im Vorhinein wissen, wie Abfälle entsorgt werden“, sagt Urbanek.

Als Bedingung für das „grüne Mascherl“ müssen AKWs auf dem neuesten Stand der Technik sein, Grenzwerte eingehalten und ein Entsorgungskonzept bis 2050 umgesetzt sein. Das sei prinzipiell gut und gerechtfertigt, wenn man sich die massiven Folgen bei Atomkraftunfällen (Tschernobyl) und Naturkatastrophen (Fukushima) vor Augen führt.

Tschechien verkündete schon, seine Ausbaupläne für neue Reaktorblöcke in Temelin und Dukovany vorantreiben zu wollen. „Wir müssen damit beginnen, sonst werden wir nicht genug Energie haben“, sagte Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala. Der näheste tschechische Endlager-Kandidat (Hrádek) liegt übrigens nur 40 Kilometer von NÖ entfernt.