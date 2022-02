Pernkopf lehnt Atomkraft-Pläne der EU ab

Mit der Taxonomie legt die EU-Kommission fest, welche Finanzinvestitionen als klimafreundlich gelten, um mehr Geld in nachhaltige Technologien und Unternehmen zu lenken und so wesentlich zur Klimaneutralität Europas bis 2050 beizutragen.

Stephan Pernkopf Foto: NLK Filzwieser

Es handle sich bei der Taxonomie um ein Instrument für den Finanzsektor, "nicht für die Energiepolitik", sagte Finanzkommissarin Mairead McGuiness bei der Präsentation in Brüssel. Österreich ortet hingegen einen klaren Widerspruch zur Klimaschutzagenda der EU. Auch aus Niederösterreich kommt scharfe Kritik.

"Atommeiler sind meilenweit von nachhaltig und klimafreundlich entfernt"

Umweltlandesrat und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) spricht von einem klaren Türöffner für Atomkraft. "Das schlägt dem Fass den Boden aus: Die Brüsseler Pläne, der Atomkraft ein grünes Mascherl umzuhängen und Finanzinvestitionen in die AKWs zu ermöglichen, sind aufs Schärfste zu verurteilen! Die Atommeiler sind meilenweit von nachhaltig und klimafreundlich entfernt, ganz im Gegenteil, sie sind sogar ein Sicherheitsrisiko für die kommenden Generationen. Durch die grenznahen Standorte ist Niederösterreich besonders betroffen,“ heißt es von Pernkopf in einer Presseaussendung.

NÖ deckt Strombedarf seit 2015 aus Erneuerbaren

Atomkraft und die Endlagerung von hochradioaktiven Atommüll seien weder sicher noch sauber, "und schon gar nicht nachhaltig. Atomkraft darf keinen Platz in unserer Energiezukunft haben." Die Entscheidung der EU-Kommission durchkreuze das Engagement all jener, die sich für eine Zukunft der Energiegewinnung aus Erneuerbaren Energien einsetzen. Die EU solle sich viel eher ein Vorbild an ehrlichem Engagement in Sachen Energiewende nehmen, als der Atomkraft wieder die Türen zu öffnen, so Pernkopf.

Niederösterreich decke bereits seit 2015 den gesamten Strombedarf aus Erneuerbarer Energieträgern. „100 Prozent Strom aus Wind, Wasser, Sonne und Biomasse. Und null Prozent aus Atomkraft, auch das letzte Kohlekraftwerk haben wir geschlossen. Damit sind wir EU-weit Vorreiter", sagt Pernkopf.