Thomas Schellenbacher saß von 2013 bis 2017 für die FPÖ im Nationalrat. Im Jänner diesen Jahres wurde über den St. Leonharder (Bezirk Melk) Untersuchungshaft verhängt. Im März startete der Prozess, in dem Schellenbacher schwerer Betrug und betrügerische Krida mit einem Millionenschaden vorgeworfen wurden. Schellenbacher bekannte sich schuldig, was sich auch auf ein mildes Strafmaß auswirkte: Am 17. März wurde er am Landesgericht für Strafsachen Wien zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Gleichzeitig fanden Ermittlungen in der Causa Wirecard statt. Der Vorwurf: Schellenbacher habe dem ehemaligen, international gesuchten Wirecard-Vorstand Jan Marsalek zur Flucht verholfen.