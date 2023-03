2.517 Menschen nehmen Pflegeausbildungsprämie schon in Anspruch

Werbung

Laut Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) braucht Niederösterreich bis 2030 zusätzlich rund 9.500 Pflegekräfte. Damit mehr Menschen sich für diesen Karriereweg entscheiden, hat das Land im vergangenen Jahr die sogenannte „Blau-gelbe Pflegeausbildungsprämie“ gestartet.

Wer sich für eine Ausbildung in den Bereichen Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz, gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, Diplom-Sozialbetreuung oder Fach-Sozialbetreuung entscheidet, bekommt bei dieser Prämie monatlich 600 Euro ausbezahlt. Bei Menschen, die gleichzeitig Arbeitslosengeld oder Mindestsicherung beziehen, beläuft sich die Prämie auf 420 Euro. In den ersten sechs Monaten seit Beginn der Aktion haben 2.517 der aktuell rund 2.900 niederösterreichischen Auszubildenden in den verschiedenen Berufen einen Antrag für die Prämie gestellt.

Mehr Lehranstalten für Betreuung und Pflege geplant

Bald soll es außerdem in allen sechs Bildungsregionen Niederösterreichs Höhere Lehranstalten für Sozialbetreuung und Pflege geben. Neben den Fachhochschulen in Krems, St. Pölten und Wr. Neustadt gibt es seit September 2022 die Möglichkeit, die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung in Mistelbach zu absolvieren. Auch in Mauer und Horn soll das möglich werden.

In St. Pölten und Gaming gibt es außerdem zwei, von der Caritas betriebene, Bildungszentren für Gesundheits- und Sozialberufe. Teschl-Hofmeister erklärt: „Die Investitionen in Aus- und Weiterbildung in Pflege- und Betreuungsberufe tragen wesentlich dazu bei, der drohenden Versorgungslücke entgegenzuwirken“.

Infos zur Pflegeausbildungsprämie:

https://www.gff-noe.at/