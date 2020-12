"Absolut notwendig und wichtig" sei das, sagt Niederösterreichs Landeshauptfrau. Und: "Ein ganz wichtiges Zeichen für die Zukunft" sei das, sagt Niederösterreichs EU-Landesrat Martin Eichtinger. Und meint, wie auch Johanna Mikl-Leitner, das EU-Budget, auf das sich Europas 27 Staats- und Regierungschefs trotz vorangegangener Drohungen und Blockaden von Ungarn und Polen gestern, Donnerstag, doch noch geeinigt haben.

1,85 Billionen Euro schwer ist das Gesamtpaket, in dem nicht nur der mehrjährige Finanzrahmen für 2021 bis 2027 mit 1.100 Milliarden Euro, sondern auch der EU-Wiederaufbaufonds mit 750 Milliarden Euro budgetiert ist. Letzterer ist "für ganz Europa essenziell", ersterer sichere auch "die Handlungsfähigkeit der Union", so die Landeshauptfrau. Und: Er bringe auch "zusätzliche EU-Mittel für Niederösterreich".

Konkret würden im Rahmen des EU-Regionalentwicklungsfonds "auch weiterhin rund 150 Millionen Euro für die niederösterreichischen Regionen zur Verfügung stehen“, so Mikl-Leitner. Außerdem werde die Regionalpolitik "zusätzlich über Mittel aus dem Corona-Aufbaufonds (REACT-EU) gestärkt“. „Damit", so Johanna Mikl-Leitner und Martin Eichtinger gemeinsam, "ist die Kernforderung der von Niederösterreich initiierten Regionalinitiative erfüllt: Es stehen weiterhin allen Regionen Regionalfördermittel zur Verfügung und in Niederösterreich werden diese Mittel in Projekte wie den Aufbau grenzüberschreitender Gesundheitszentren oder in die Weiterentwicklung der Digitalisierung fließen."

Im nächsten EU-Budget gäbe es für "wichtige Bereiche in Niederösterreich" aber auch noch zusätzliches Geld. Horizon Europe, das europäische Forschungsprogramm, könne laut Eichtinger "mit circa 20 Prozent mehr Mitteln im Vergleich zur Vorperiode rechnen". Zwischen 2014 und 2020 habe Niederösterreich mit rund 120 Millionen Euro von diesem Programm profitiert.

Massiv ausgebaut werden soll auch das Studien- und Weiterbildungsprogramm ERASMUS+. Hier könne man sogar mit einem Plus von mehr als 50 Prozent rechnen. „Das ist ein ganz wichtiges Zeichen für die Jugend und damit für die Zukunft Europas“, so Martin Eichtinger.