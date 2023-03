Nationalratsbeschluss Höhere Strafen für Gurtenmuffel und Handytelefonierer fix

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Strafe für Telefonieren wird auf 100 Euro verdoppelt Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

M it der Stimmen von ÖVP, Grünen und NEOS hat der Nationalrat am Mittwoch eine Novelle des Kraftfahrgesetzes (KFG) beschlossen. Die Organstrafe für Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer wird damit von 50 auf 100 Euro verdoppelt. Verweigert man die Zahlung oder tappt mit dem Handy in der Hand in eine Radarfalle, kann das künftig sogar bis zu 140 statt derzeit 72 Euro kosten. Bei einer Missachtung der Gurten- oder der Sturzhelmpflicht werden 50 statt bisher 35 Euro fällig.