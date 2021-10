Bei der Budget-Rede am Mittwoch wird die Niederösterreicherin Irene Neumann-Hartberger das letzte Mal – zumindest in dieser Periode – an ihrem Platz im Parlament sitzen. Nach dem Rücktritt von Kanzler Sebastian Kurz und seinem Wechsel in den Nationalrat, muss die Bundesbäuerin ihren Sitz räumen. Bekommen hat sie das Mandat am 7. Jänner 2020 in Folge der Regierungsbildung: Kurz wurde Kanzler, Neumann-Hartberger erhielt sein Mandat im Hohen Haus, wir hatten berichtet:

Wahl Irene Neumann-Hartberger ist wieder Landesbäuerin

Dass sie das nun wieder hergeben muss, ist für Neumann-Hartberger eine „logische Folge der Entwicklungen“: „Die Nachricht am Samstag-Abend war keine Überraschung für mich.“ Konzentrieren will sich die Landwirtin fortan auf ihre anderen Funktionen im Verein der Bäuerinnen, der Landwirtschaftkammer und im Bauernbund.

Aber auch der eigenen Landwirtschaft in Stollhof in der Gemeinde Hohe Wand im Bezirk Wiener-Neustadt-Land möchte sie nun wieder mehr Zeit widmen. „Inhaltlich gibt es viele Themen wie die Stärkung der Frauen in der Landwirtschaft, die künftige GAP oder auch gesellschaftspolitische Themen wie die Pflege und die Digitalisierung im ländlichen Raum“, sagt die 46-Jährige.

Abgehen werde ihr die Arbeit im Nationalrat schon. „Ich hab‘ sie ja mit Begeisterung ausgeübt.“ Eine Rückkehr ist aber zumindest nicht ausgeschlossen: „Von einer künftigen Kandidatur gehe ich aus“, sagt die Bundesbäuerin mit Blick auf die nächste Wahl.