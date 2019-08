NEOS: Start in den Wahlkampf .

„Die heiße Phase beginnt“, merkte NEOS-Landessprecherin Indra Collini aus Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) beim blau-gelben Wahlkampfauftakt im Veranstaltungszentrum BRUNO in ihrem Heimatort an. „Es braucht uns auf allen Ebenen, die Zeit ist reif für uns, das Fenster steht weit offen.“