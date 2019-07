Mit Martina Künsberg Sarre haben die Neos eine Bildungs- und Jugendexpertin auf Platz zwei ihrer Landesliste. Die Perchtoldsdorferin war Geschäftsführerin des Instituts für Jugendforschung, Kabinettsmitarbeiterin im Wissenschaftsministerium und hat auch im Wissenschaftsministerium von Baden-Württemberg gearbeitet. Das Neos-Gründungsmitglied hat sich das Thema Bildung auf die Fahnen geheftet und will als Frau eine Vorbildfunktion für andere Frauen sein, sich politischen Ämtern zu stellen.

Inhaltliche Schwerpunkte

Inhaltlich wollen die Neos ihre Schwerpunkte für den Nationalratswahlkampf auf die Themen Parteienfinanzierung, Bildung, Pensionen und Nachhaltigkeit bzw. Klimaschutz legen. Etwa plädiere man für einen Straftatbestand illegale Parteienfinanzierung, politische Unabhängigkeit von Schulen, die Einführung einer CO2-Steuer und die Anhebung des Pensionsantrittsalters an die Lebenserwartung. Auch Transparenz sei den Neos nach wie vor wichtig – und man erwarte das auch von den anderen Parteien, so NÖ-Spitzenkandidat Nikolaus Scherak.

Ergebnis von rund acht Prozent angestrebt

Als Ziel für die Wahl am 29. September definierte Scherak für die Neos-Länderorganisation „die Möglichkeit, mit drei Nationalratsabgeordneten im Parlament zu sitzen“. Aktuell sind bereits Scherak und Hoyos-Trauttmansdorff im Nationalrat vertreten. Hoyos-Trauttmansdorff steht auf Platz drei der Neos-Bundesliste. Insgesamt strebe man ein Ergebnis „in der Nähe unseres EU-Wahlergebnisses an“. Bei der Wahl zum Europäischen Parlament haben die Neos heuer im Mai 8,44 Prozent der Stimmen erhalten.

Keine Koalition mit der FPÖ

Gefragt danach, ob sich die Neos nach der Wahl lieber in einer Regierungsverantwortung oder in der Oppositionsrolle sähen, sagte Scherak: „Mehr gestalten kann man natürlich in einer Regierungsverantwortung.“ Auf parlamentarischer Ebene wollen die Neos laut Scherak mit allen Parteien zusammenarbeiten. Eine Koalition mit den Freiheitlichen schloss er aber dezidiert aus.