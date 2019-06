Am zweiten Listenplatz folgt die Juristin Ulrike Fischer. Die 46-Jährige ist Vizebürgermeisterin in St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln. Platz Drei hat der 26-jährige IT-Techniker Süleyman Zorba inne, der Gemeinderat in Traismauer (Bezirk St. Pölten) ist. 162 Delegierte hatten an der Wahl teilgenommen.

Götze setzte sich laut Aussendung im ersten Wahldurchgang gegen vier andere Kandidaten deutlich durch. "Es ist Zeit, Grüne Themen wieder verstärkt im Nationalrat zu vertreten", sagte sie in ihrem ersten Statement nach der Wahl.

Jetzt gehe es "um das nackte Überleben. Die jungen Menschen gehen auf die Straße, weil sie das spüren. Ich möchte, dass unsere Kinder noch eine Zukunft haben, dass sie in einer intakten Umwelt leben können", sagte Götze, die auch Lektorin an der Wirtschaftsuniversität in Wien ist.