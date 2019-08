In Niederösterreich sind bei der Nationalratswahl am 29. September 1,292.634 Menschen zum Urnengang aufgerufen.

Acht Parteien werden laut Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), der operativer Landeswahlleiter ist, im Bundesland auf dem Stimmzettel aufscheinen. Es sind dies die bisherigen Parlamentsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS und JETZT sowie Grüne, KPÖ und Wandel (WANDL).

Niederösterreich stellt am letzten Sonntag im September die meisten Wahlberechtigten aller Bundesländer. Es folgen Wien (1,149 Millionen) und Oberösterreich (1,104 Millionen). In Niederösterreich selbst hat der Bezirk Baden mit 107.208 Wählern die größte Zahl an Stimmberechtigten, so Wilfing. Für einen möglichst reibungsfreien Ablauf in den rund 2.650 Wahllokalen sollen etwa 32.800 Mitglieder der Wahlbehörden sorgen.