Über 1.000 Schülerinnen und Schüler diskutierten in der Arena Nova in Wiener Neustadt mit Vertretern von ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS und Grünen über die bevorstehende Nationalratswahl.

Einmal in diesem Wahlkampf trafen die früheren Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Herbert Kickl (FPÖ) schon direkt aufeinander: Bei der NÖN-Diskussion aller niederösterreichischen Spitzenkandidaten im NÖ Pressehaus in St. Pölten. Und dabei dürfte es wohl auch bleiben. Denn bei der „Elefantenrunde“ in der Arena Nova Wr. Neustadt, zu der die Landesschülervertretung am Dienstagvormittag eingeladen hatte, fehlte Herbert Kickl krankheitsbedingt. FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Höbart aus Guntramsdorf (Bezirk Mödling) sprang kurzerhand für den niederösterreichischen FPÖ-Ersten ein, um mit ÖVP-Nationalratspräsident Sobotka, der früheren Bildungsministerin und Nationalratsabgeordneten Sonja Hammerschmid (SPÖ), dem stellvertretenden NEOS-Klubobmann im Nationalrat und NÖ-Spitzenkandidat Niki Scherak und Grüne NÖ-Frontfrau, Vizebürgermeisterin aus Eichgraben Elisabeth Götze zu diskutieren.

Welchen Themen man sich in den darauffolgenden zwei Stunden widmete, das hatten einzig und allein die Schülerinnen und Schüler in der Hand. Via Smartphone konnten die Jugendlichen, die aus ganz Niederösterreich angereist kamen, über eine große Anzahl an Themen abstimmen. Die drei mit der meisten Zustimmung wurden danach aufgegriffen: Klima und Umwelt, Bildung sowie Migration und Integration.



Höbart: "Kickl war bester Innenminister!"

Vor Beginn der Debatte nutzen die beiden Moderatoren Benjamin Koiser und Jakob Dumfarth aber noch die Gelegenheit für einen kurzen Wordrap. Und sorgten für Heiterkeit im Publikum, als FPÖ-Nationalratsabgeordnetem Christian Höbart die Frage gestellt wurde, wer denn der beste Innenminister der Zweiten Republik gewesen sei. Auch wenn Wolfgang Sobotka hier neben ihm sitze, „natürlich war das der Herbert Kickl“, antwortete er. Wolfgang Sobotka wich der Frage hingegen aus: „Ich überlasse die Entscheidung dem Publikum, das ist ja kein Beauty-Contest hier“, sorgte auch er für Lacher.

Beim ersten großen Schwerpunkt, Umwelt und Klima, waren sich die Parteienvertreter einig, dass Maßnahmen gegen den Klimawandel gesetzt werden müssten. Bei der Art der Maßnahmen und der Intensität dieser gingen die Meinungen dann aber naturgemäß auseinander. Grüne-Kandidatin Elisabeth Götze meinte etwa, Österreich sei Schlusslicht in Europa, was entsprechende Maßnahmen betreffe. „Wir sind die Letzten, die noch etwas dagegen tun können“, appellierte Götze. Was ÖVP-Nationalratspräsident und NÖ-Spitzenkandidat Wolfgang Sobotka anders sah: Natürlich müsse man „alles dafür tun“, um Co2 zu reduzieren. Vieles sei aber schon auf den Weg gebracht worden, „wir haben alleine in Niederösterreich etwa 355 Klimabündnisgemeinden“, führte Sobotka aus. SPÖ NÖ-Listenzweite Sonja Hammerschmid warb einmal mehr für von der SPÖ geforderte Maßnahmen wie ein günstiges Öffi-Ticket. „Wenn wir die Klimaerwärmung um zwei Grad nicht stoppen können, wenn wir das überschritten, dann kippt unser Ökosystem“, warnte sie. Und warb auch dafür, den Schwerverkehr vermehrt auf die Schiene zu verlagern und „sorgfältig einkaufen zu gehen“, wie sie sagte: „Wir müssen uns öfter fragen: Brauche ich das wirklich?“



Protestaktion "Fridays for Future": Nur FPÖ möchte Schülern nicht freigeben

An das Thema angeschlossen wollten die Moderatoren wissen, ob denn Schülerinnen und Schüler frei bekommen sollten, um sich für die Protestaktion „Fridays for Future“ engagieren zu können. Einzig von der FPÖ gab es Ablehnung für den Vorschlag, ÖVP und Grüne zeigten sich etwas unentschlossen, hielten schließlich aber auch das „Ja“-Taferl in die Höhe. „Ich wollte in meiner Schulzeit etwa gegen den Irak-Krieg demonstrieren und durfte damals nicht“, plauderte NEOS NÖ-Spitzenkandidat Niki Scherak aus seiner Jugendzeit. Es sei großartig, wenn sich Jugendliche für Politik engagieren würden, erklärte Scherak. FPÖ-Abgeordneter Höbart meinte zwar, dass das „Recht auf Demonstrationen“ heilig sei, sprach sich aber „gegen eine Hysterie, die einfach nichts bringt, aber für kluge Maßnahmen“ aus.

Dem Themenfeld Bildung widmete man sich im anschließenden Teil der Podiumsdiskussion – und unter anderem auch der digitalen Infrastruktur in den Schulen. Sonja Hammerschmid (SPÖ) verwies hierbei auf ihr Maßnahmenbündel „Schule 4.0“ aus ihrer Zeit als Bildungsministerin. „Das Konzept liegt in der Schublade, nur ein Stück wurde umgesetzt, weil dann Wahlen kamen“, meinte Hammerschmid. Wichtig sei neben der digitalen Kompetenz – laut Hammerschmid eine Grundkompetenz wie Lesen oder Schreiben – auch die Medienkompetenz. „Etwa die Frage, welchen Nachrichten kann ich trauen und welchen nicht“, sprach sie auch den Begriff „Fake News“ an. FPÖ-Abgeordneter Höbart verwies darauf, dass die türkis-blaue Bundesregierung „erstmalig ein eigenes Digitalisierungministerium“ eingeführt habe – und kam zu dem Schluss, dass die ÖVP-FPÖ-Koalition vieles auf den Weg gebracht habe. Und ÖVP NÖ-Spitzenkandidat Sobotka plädierte für eine „Bildungspflicht statt der Schulpflicht“, wie er es formulierte.



Sobotka: "Integration ist keine Einbahnstraße!"

Die Themenblöcke Migration und Integration markierten dann das Finale der rund zweistündigen Diskussion. Während ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und FPÖ-Abgeordneter Christian Höbart auf die Frage, ob es in Österreich aktuell genügend Integrationsarbeit gebe, mit „Ja“ antworteten, verneinten dies die übrigen Parteienvertreter. Wolfgang Sobotka erklärte, dass Integration „keine Einbahnstraße“ sei – und plädierte für kürzere Asylverfahren, „so wie auch in der Schweiz“. Und FPÖ-Vertreter Höbart meinte, viele würden die entsprechenden Angebote nicht wahrnehmen. Was SPÖ, NEOS und Grüne entschieden anders sahen. So sprachen sich Hammerschmid und Scherak etwa für verpflichtenden Ethikunterricht an den Schulen aus – und Grüne-Kandidatin Götze appellierte einmal mehr, Asylwerber, die in Österreich eine Lehre absolvieren, nicht abzuschieben.

In einem waren sich die Diskutanten des Vormittags dann übrigens – trotz aller parteipolitischen Unterschiede – einig. Stellvertretend für sie übernahm Wolfgang Sobotka (ÖVP) die Dankesworte an die Landesschülervertretung, die die Veranstaltung organisiert hatte. Und er appellierte einmal mehr an alle, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen: „Weil das ein wesentlicher Beitrag unserer demokratischen Struktur ist“, begründete Sobotka.



NEOS bei Umfrage nach Diskussion ganz klar Erster

Spannend präsentierte sich im Anschluss an die Diskussion die Ergebnisverkündung zweier Umfragen. Vor Beginn der Debatte waren die Teilnehmer aufgerufen gewesen, abzustimmen, ob sie denn schon entschieden hätten, wem sie am 29. September ihre Stimme geben. Während 32 Prozent der Teilnehmer meinten, sie wüssten noch gar nicht, wen sie wählen sollten, sprachen sich 17 Prozent für die Grünen, 15 für die ÖVP, zwölf für die NEOS, elf für die SPÖ und zehn Prozent für die Freiheitlichen aus. Das Bild änderte sich nach der Debatte aber entscheidend: Nur mehr 18 Prozent meinten, keine Partei habe sie bisher überzeugen können, 29 Prozent - und damit eindeutig die Mehrheit – votierten für die NEOS, gefolgt von ÖVP (15 Prozent), SPÖ (14 Prozent), Grüne (13 Prozent) und FPÖ (zehn Prozent).