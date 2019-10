Einen neuen Rekord brachten die Wahlkarten. 925.090 wurden bei der Nationalratswahl in ganz Österreich abgegebenen, insgesamt kommen von den Briefwählern damit 917.927 gültige Stimmen. In Niederösterreich wurden 153.015 gültige Wahlkarten abgegeben.

Die Briefwähler rühren damit, schon bevor am Donnerstag das Endergebnis vorliegt, noch einmal kräftig um. Alle Mandate haben sich verschoben: Veränderungen wird das auch hierzulande noch bringen: Eines der drei zusätzlichen Mandate, die die Wahlkarten den Grünen noch bescheren, soll an ihren Waldviertel-Wahlkreis-Spitzenkandidaten Martin Litschauer gehen.

Stimmen gewonnen haben durch die Briefwahl auch die NEOS. Die FPÖ büßten durch die Briefwähler hingegen noch deutlich Stimmen ein. Ein geringfügiges Minus gibt es im Vergleich zum Wahlsonntag auch für ÖVP und SPÖ in Niederösterreich.

Die ÖVP kommt im blau-gelben Bundesland auf 42,4 Stimmen. Damit ist das Ergebnis in Niederösterreich noch türkiser als bundesweit: Dort kommt die Partei des Ex- (und wahrscheinlich zukünftigen) Kanzlers auf 37,5 Prozent. Die SPÖ liegt jetzt bei 19,9 Prozent und damit etwas unter dem Bundesergebnis (21,2 Prozent). Ähnlich sieht es bei den Freiheitlichen aus. Sie kommen im Bundesland mit den meisten Stimmberechtigten nach der Auswertung der Wahlkarten auf 16,4 Prozent. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als beim bundesweiten Ergebnis. Die Grünen liegen in Niederösterreich etwas unter dem Bundesschnitt (13,8 Prozent). Sie kommen auf 10,9 Prozent der Stimmen. Bei NEOS machten in Niederösterreich 7,6 Prozent der Wähler im Kreuzerl, bei der Liste JETZT 1,7 Prozent. KPÖ und Wandl kommen jeweils auf rund 0,5 Prozent.

Wahlbeteiligung ist in NÖ höher als im Bundestrend

Die abgegebenen Briefwahlstimmen erhöhten die Wahlbeteiligung noch einmal kräftig, wenngleich sie nach wie vor den zweit niedrigsten Wert der Zweiten Republik erreichte. Bundesweit stieg sie von 60,61 auf 75,07 Prozent. In Niederösterreich fanden am sonnigen Sonntag besonders viele Menschen den Weg ins Wahllokal: Hier liegt die Wahlbeteiligung nach der Auszählung der Wahlkarten bei 80,3 Prozent.

Am Donnerstag sind - nach Schätzung der Hochrechner - noch 30.000 bis 40.000 Wahlkarten auszuwerten. Dann steht das Ergebnis der Nationalratswahl endgültig fest. Amtlich wird es allerdings erst mit der Sitzung der Bundeswahlbehörde am 16. Oktober.