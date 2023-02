Nehammer: „Müssen neue Wege finden, mit Menschen zu kommunizieren“

Werbung

In St. Pölten wird nach dem Fall der absoluten ÖVP-Mehrheit am Team und den Inhalten der neuen Landesregierung gearbeitet. Auch in Wien nahm man sich in den vergangenen zwei Wochen Zeit, die Ergebnisse der Landtagwahl im größten Bundesland zu analysieren.

Kanzler Karl Nehammer befand es in einem Hintergrundgespräch als „wichtig“, dass Johanna Mikl-Leitner „rasch eine personelle Einigung erzielt“ habe und somit „handlungsfähig ist“. Angesprochen auf die Lehren, die er aus der Wahlniederlage – auch für die Nationalratswahl 2024 ziehe -, gab er sich gelassen. „Aufgeregtheit ist jetzt kein guter Ratgeber“, meinte Nehammer mit Verweis auf „Ausreißer, die es in der Wahlgeschichte immer gegeben hat“. Wie „volatil“ die Situation zurzeit sei, zeigen für ihn die Umfragewerte der SPÖ, die bei Sonntagsfragen im Sommer noch auf 30 Prozent gekommen war und mittlerweile wieder bei 23 bis 24 Prozent liege. Es brauche jetzt „Durchhaltefähigkeit“ und eine „klare Linie“.

Während die Landespartei ihr schlechtes Abschneiden auch in der Nachwahlanalyse mit der aktuellen bundespolitischen Lage rechtfertigte, nannte Nehammer dafür einmal mehr die „schlechten Zeiten für Regierende“ als Erklärung. Medien und Politik sieht er hier im selben Boot. Der ÖVP-Chef betonte, dass Journalisten, was das Ansehen in der Bevölkerung betrifft, auf dem vorletzten Platz vor Politikern landen. Die Vertrauensverluste für beide Berufsgruppen führt er auch auf die Krisen der vergangenen drei Jahre zurück. Da seien Dinge passiert, „die für die Menschen unerträglich waren“, meinte er und betonte, dass das aufgearbeitet werden müsse: „Wir müssen neue Wege finden, mit den Menschen zu kommunizieren.“

Nehammer für Senkung der ORF-Gebühren

Neben jener zur NÖ-Landtagswahl stellte sich Nehammer im sogenannten „Kanzler-Gespräch“ einer Reihe weiterer Fragen verschiedener Journalistinnen und Journalisten. Großes Thema war dort neben dem von einigen Medienvertreterinnen und -vertretern als unterkühlt und angespannt wahrgenommenen Verhältnis der ÖVP zu Medien auch der ORF. Der Kanzler sprach sich, angesprochen auf die Neuaufstellung der ORF-Finanzierung, für eine Senkung der ORF-Gebühren aus: "Wir müssen was zustande bringen, das die Bürger mehr entlastet als belastet." In welcher Form das Geld für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk künftig eingehoben werden soll, wollte Nehammer nicht beantworten. Dazu führe Medien-Ministerin Susanne Raab (ÖVP) aktuell Verhandlungen. Mit einem Ergebnis rechnet Nehammer im März. Offen ließ er zudem, ob die Landesabgabe gestrichen werden soll, die in Niederösterreich wie sechs anderen Bundesländern auf die GIS-Gebühr draufgeschlagen wird.

Keine Visa-Erleichterungen für Menschen aus dem Erdbeben-Gebiet

Was die Hilfe nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien betrifft, setzt Nehammer neben 3 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophen-Fonds auf Hilfe vor Ort. Visa-Erleichterungen für vom Erdbeben betroffene Türkinnen und Türken kann er sich nicht vorstellen. Am Sonntag hatte der Erste Vizepräsident des EU-Parlaments und Nehammers Partei-Kollege, Othmar Karas, die Forderung geäußert, Betroffene aus der Türkei zeitlich begrenzt in Österreich aufzunehmen.

Nehammer bleibt bei dem viel kritisierten Schengen-Veto

In seinen eigenen Ausführungen legte Nehammer bei dem neuen Format im Bundeskanzleramt den Fokus auf die Migrationspolitik. Er bekräftigte seine Position, sprach sich für „schnelle, effiziente Rückführungen“ aus und betonte, dass es Konsequenzen brauche, wenn die Herkunftsländer Geflüchteter nicht „kooperativ“ seien. Ein Zaun alleine sei nicht die Lösung des Problems, es brauche aber einen Grenzschutz, meinte der ÖVP-Chef. Das viel kritisierte Schengen-Veto Österreichs für Rumänien und Bulgarien will er aufrecht halten, solange das Schengen-Abkommen insgesamt „dysfunktional“ sei. Er verwies erneut auf Asylanträge von rund 75.000 Personen, die vor ihrer Ankunft in Österreich nicht registriert worden seien, obwohl sie die EU-Außengrenze längst überschritten hatten.

Kein Verständnis zeigte Nehammer zudem für „Klima-Kleber“, auf die er ebenfalls von sich aus zu sprechen kam. Er setze auf eine „Nulltoleranzpolitik“ und sprach davon, dass bereits 17 Personen festgenommen worden seien.

Nehammer sieht Vorwurf der Cobra-Intervention als „Beleidigung seiner Intelligenz“

Die Vorwürfe gegen ihn selbst in der Cobra-Causa sehe er „gelassen“. Dass man ihm Intervention bei der Cobra vorwerfe, sei „eine Beleidigung seiner Intelligenz“.