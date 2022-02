Martin Hetzer: "Derzeit kein spannenderes Projekt als IST Austria"

Für den 55-jährigen Molekularbiologen gibt es "derzeit kein spannenderes Projekt in der Wissenschaft als das IST Austria". Es sei alles vorhanden, um das Institut in allen wichtigen wissenschaftlichen Themen an die Weltspitze zu führen, sagte er im Gespräch mit der APA.

Frage: Was hat Sie bewogen, nach mehr als zwei Jahrzehnten wissenschaftlicher Karriere im Ausland, wieder nach Österreich zurückzukehren?

Martin Hetzer: Der Hauptgrund war dieses enorme Potenzial des IST Austria. Das Institut ist selbst in den USA bereits bekannt und es gibt derzeit kein spannenderes Projekt in der Wissenschaft als das IST Austria. Dass es zusätzlich noch im Großraum Wien angesiedelt ist, ist für mich die "Cherry on the Top", bringt es mich doch dorthin zurück, wo ich meine Anfänge genommen habe.

Frage: Kennen Sie das IST Austria, haben Sie seine Entwicklung verfolgt?

Hetzer: Ich habe Tom Henzinger und Georg Schneider (Managing Director des IST; Anm.) schon relativ kurz nach der Gründung des Instituts kennengelernt, als sie durch die USA getourt sind und Ideen für den Aufbau eines internationalen Instituts gesucht haben. Und seither habe ich das Wachstum des IST Austria verfolgt.

Frage: Sie kommen in ein gut gemachtes Nest: Für das IST ist bis 2036 ein Budget von insgesamt bis zu 3,28 Mrd. Euro garantiert. Ist das auch im internationalen Vergleich interessant?

Hetzer: Das kann international durchaus mithalten und es ermöglicht einen Gestaltungsspielraum, der das IST Austria wirklich auf ein internationales Level bringt. Ich kenne derzeit kein noch relativ junges Institut, das eine derartige finanzielle Ausgangslage hat. Auch der lange Zeitraum, über den hier geplant wird, hat mich sehr angesprochen - das ermöglicht die Weichen für ein Institut zu stellen, das in den nächsten Jahrzehnten in der Wissenschaft an die Weltspitze gelangen kann.

Frage: Wohin wollen sie das IST Austria führen, woran wird man Ihre Handschrift bemerken?

Hetzer: Da möchte ich noch ein wenig allgemein bleiben, weil ich mein Programm in Gesprächen mit den Wissenschaftern am Institut entwickeln möchte. Generell ist für mich die Exzellenz der Wissenschafter zentral: Ein Institut wie das IST Austria hängt von deren Qualität ab, und natürlich auch von der Qualität der Infrastruktur und Technologie. Ich möchte auch Anreize dafür schaffen, fachübergreifend an wirklich wichtigen Problemen der Gesellschaft und des Planeten zu arbeiten. Und ich will aggressiv an der internationalen Stellung und Anerkennung des Instituts weiterarbeiten, denn es ist hier alles vorhanden, um das IST Austria in allen wichtigen wissenschaftlichen Themen wirklich an die Weltspitze zu führen.

Frage: Sie selbst beschäftigen sich wissenschaftlich mit der Alterung des Organismus, speziell der Zellen. Wird sich das auch inhaltlich am IST Austria widerspiegeln. Werden sie - so wie Thomas Henzinger - ein "Playing Captain" mit eigener Forschungsgruppe sein?

Hetzer: Ja, ich werde auch hier eine Forschungsgruppe haben und in der Altersforschung tätig bleiben. Und möchte auch die sehr starke Präsenz der Computerwissenschaften und theoretischer Ansätze am IST Austria in mein Arbeitsfeld aufnehmen, weil es hier sehr viele Synergien geben kann.

(Das Gespräch führte Christian Müller/APA)