Mit der "Für ein neues Niederösterreich-Tour" machten sich NEOS-Nationalratsabgeordneter Niki Scherak und Polit-Quereinsteiger Helmut Brandstätter auf den Weg nach Reichenau. Kritik an den ehemaligen Regierungen sowie NEOS-Konzepte wurden im voll besetzten Knappenhof diskutiert.

Pension war wichtiges Thema

Bei der Veranstaltung selbst wurde vor allem den Besuchern das Wort überlassen. So wurde mehrmals das Thema Pensionen angeschnitten. Während andere Parteien im Wahlkampf eine Pensionserhöhung versprechen würden, wollen NEOS das System verändern. "Ich bin keinem eine höhere Pension neidig. Doch ich kann keine Erhöhung versprechen, wenn ich nicht weiß, wie ich das finanzieren soll. Das jetzige System ist absolut nicht nachhaltig, denn eigentlich sollte es sich selbst finanzieren, was es aber nicht tut", setzte sich Scherak für ein neues Pensionssystem ein.

"Ende der Postenschacherei"

Ein großes Problem, vor allem in Niederösterreich, sei - so sind die NEOS überzeugt - die Postenschacherei. "Es geht nicht darum, was du kannst, sondern darum, wen du kennst", bekrittelten Scherak und Brandstätter ein Problem, das NEOS bekämpfen wollen würden. Auch dem Schuldenstand in Niederösterreich möchten sie an den Kragen gehen. "Dabei muss man an die zukünftigen Generationen denken", so Scherak.

Rückkehr in die Sommerferien

Für NEOS-Quereinsteiger Helmut Brandstätter war der Termin in Reichenau quasi eine Rückkehr zu den Wurzeln. "Ich kenne das hier von meiner Kindheit. Mein Großvater hatte hier einen Bauernhof und wir verbrachten immer unsere Sommerferien hier", erzählte der ehemalige Herausgeber der Tageszeitung "Kurier". Warum er sich den Einstieg in die Politik angetan hat? "Ich habe in den letzten 17 Monaten die Regierung beobachtet und gesehen, dass die Freiheit Stück für Stück zurückgenommen wurde", so der NEOS-Bundeslistenzweite.