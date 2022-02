NEOS fordern Ende der Maskenpflicht an Schulen

NEOS-Landessprecherin Indra Collini fordert, die Corona-Regeln an Schulen zu lockern: „Es ist gut, dass wir die Covid-Maßnahmen zurückfahren. Das muss nun auch für Schülerinnen und Schüler gelten, die sich ein Stück mehr Normalität verdient haben. Warum Schulkinder nach wie vor mit Maske im Unterricht sitzen und einen regelrechten Testmarathon hinlegen müssen, ist absolut unverhältnismäßig“, sagt Collini in einer Aussendung. Es brauche nun eine Perspektive, wie es nach den Semesterferien in Niederösterreich weitergeht.

Collini fordert zudem das Testvolumen stufenweise zu reduzieren und Schulveranstaltungen wieder zu ermöglichen: „Das betrifft den Wandertag genauso wie den mehrtägigen Schulskikurs. Unseren Kindern wurde viel zugemutet in den vergangenen zwei Jahren. Sie mussten auf all das verzichten, was an der Schule Freude macht. Jetzt ist es dringend an der Zeit, hier wieder Normalität einkehren zu lassen“, meint Collini.